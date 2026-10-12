Partito Democratico: domani la riunione dei circoli territoriali Sarà distribuito anche il documento Per il diritto alla salute. Per la sanità pubblica

È indetta per domani sera, martedì 13 ottobre, alle ore 18:30, presso la sede provinciale di Benevento, la Riunione dei Segretari di Circolo e dei Responsabili territoriali del Partito Democratico della Provincia di Benevento.

L’appuntamento con i Circoli precederà e preparerà l’importante Assemblea nazionale di domenica prossima, 18 ottobre, al Centro congressi La Nuvola di Roma, nella quale, oltre alla necessaria proroga del mandato della Segretaria Elly Schlein sino alle prossime elezioni politiche, sarà tracciato il percorso partecipativo e condiviso dei Tavoli programmatici e delle eventuali Primarie di coalizione. All’appuntamento di Roma prenderà parte anche la segretaria provinciale, Filomena Marcantonio, che guiderà la delegazione sannita.

Domani sera, nella Riunione dei Circoli Sanniti, saranno affrontati prioritariamente i seguenti argomenti:

1. Aggiornamento dell'organizzazione del partito nei vari comprensori provinciali.

2. Iniziative politiche in agenda.

3. Tesseramento 2026.

Nel corso della riunione sarà altresì distribuito il Documento «Per il diritto alla salute. Per la sanità pubblica» relativo alle 10 Proposte che il Partito Democratico intende mettere in campo in vista delle elezioni politiche del 2027.