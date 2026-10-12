L’IPSAR "Le Streghe" al fianco della Caritas di Benevento L'istituto alberghiero sannita rinnova il proprio impegno per il terzo anno consecutivo

Solidarietà, formazione e cittadinanza attiva: gli studenti dell’Istituto alberghiero tornano ai fornelli per un’esperienza che unisce professionalità e impegno sociale. Per il terzo anno consecutivo, l’IPSAR “Le Streghe” di Benevento rinnova il proprio impegno al fianco della Caritas Diocesana attraverso il progetto “School for Charity: volontari si cresce”, un’iniziativa che coniuga formazione professionale, solidarietà e responsabilità sociale. Nel corso dell’anno scolastico, gli studenti saranno impegnati nella preparazione dei pasti destinati agli ospiti della mensa Caritas, mettendo le competenze acquisite nei laboratori al servizio della comunità. Il progetto si fonda sui principi del Service Learning, un approccio educativo che trasforma l’apprendimento in un’esperienza concreta di cittadinanza attiva, sensibilizzando i giovani ai valori dell’inclusione, della condivisione e della lotta allo spreco alimentare. Una collaborazione ormai consolidata che conferma l’impegno dell’Istituto nel promuovere una scuola aperta al territorio, capace di formare non soltanto professionisti qualificati, ma cittadini consapevoli e responsabili. Perché educare alla solidarietà significa soprattutto offrire ai giovani l’opportunità di metterla in pratica.