Limitazioni della circolazione in via Masseria Cancelleria e via Cancelleria L'avviso da parte del Comune di Benevento

Martedì 13 e mercoledì 14 ottobre, dalle ore 8:00 alle ore 17:30, via Masseria Cancelleria, nel tratto da incrocio con via Cancelleria ad incrocio con via Ginestra, sarà interessata dall'esecuzione dei lavori di ripristino dell'asfalto lungo la sede stradale interessata nei mesi scorsi da attività di scavo in funzione della realizzazione di un nuovo cavidotto. A seguire, nei giorni di giovedì 15 e venerdì 16 ottobre, i medesimi lavori di rifacimento asfalto, sempre nella fascia oraria 8:00 - 17:30, interesseranno anche via Cancelleria, nel tratto compreso tra l'incrocio con via Masseria Cancelleria e l'incrocio con via Capodimonte (Strada Provinciale per Apice) analogamente interessato dalle attività di scavo innanzi richiamate. Pertanto, nei segmenti stradali interessati potrebbero esserci limitazioni temporanee alla circolazione che in ogni caso sarà sempre garantita o per il tramite di movieri o con deviazione sulle viabilità alternative a disposizione per entrare e uscire da contrada Cancelleria. In caso di condizioni meteorologiche avverse o altri casi di forza maggiore, i lavori potrebbero protrarsi anche nelle giornate di lunedì 19 e martedì 20 ottobre.