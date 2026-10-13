Tirocini di inclusione sociale: avviso pubblico per il progetto DesTEENazione Percorsi di tirocinio finalizzati all’inclusione sociale e all’avvicinamento al mondo del lavoro

L’assessore alle Politiche Sociali, Carmela Coppola, rende noto che l’Ambito Territoriale Sociale B1, con il Comune di Benevento capofila, ha emanato l’avviso pubblico per la costituzione di una short list di soggetti ospitanti nell’ambito del progetto “DesTEENazione – Desideri in azione”. L’avviso è rivolto a imprese, liberi professionisti, cooperative, consorzi, enti del Terzo Settore e soggetti pubblici disponibili ad accogliere ragazzi e ragazze tra i 16 e i 21 anni in percorsi di tirocinio finalizzati all’inclusione sociale e all’avvicinamento al mondo del lavoro. I tirocini avranno una durata massima di otto mesi, con un impegno ordinario di 20 ore settimanali. Ai partecipanti sarà riconosciuta un’indennità mensile lorda di 500 euro, a carico del soggetto promotore ConCoop. Nessun onere economico è previsto per i soggetti ospitanti. Le manifestazioni di interesse potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2027, mediante PEC all’indirizzo pszambito1@pec.comunebn.it, con invio per conoscenza a desteenazione@comunebn.it. Le istanze pervenute entro le ore 12:00 del 16 novembre 2026 saranno esaminate per la prima formazione dell’elenco. L’avviso integrale e i modelli per la candidatura sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Benevento e sui canali dell’Ambito B1. L'avviso è integralmente consultabile al seguente link https://albo.comune.benevento.it/mc/mc_p_dettaglio.php?id_pubbl=79822