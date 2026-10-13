Ferrovia Benevento-Napoli via Valle Caudina: la Lega "basta prese in giro" "Entro sette giorni occorre cronoprogramma e data riapertura"

"Da gennaio a marzo, fino all’autunno 2027: le promesse slittano, i cittadini continuano a pagare. Mastella, centrosinistra ed EAV si assumano le proprie responsabilità".

Così il coordinamento provinciale di Benevento della lega Salvini Premier.

"La vicenda della ferrovia Benevento–Cancello ha superato ogni limite di tollerabilità. Dopo anni di chiusura, ai cittadini erano state annunciate tante e numerose date, sempre slittate: prima gennaio 2027, poi marzo, con la riapertura prevista nel primo trimestre. Ora, la prospettiva sarebbe slittata all’autunno 2027.

Quale sarà la prossima data? E soprattutto, chi risponde di questi continui rinvii?

Il Coordinamento Provinciale della Lega Salvini Premier Benevento denuncia l’inaccettabile mancanza di certezze su un’infrastruttura strategica per il Sannio e la Valle Caudina. Non bastano più sopralluoghi, fotografie e annunci istituzionali: servono risultati verificabili.

Chi ha partecipato agli annunci e condiviso le precedenti scadenze, a partire da Clemente Mastella e dagli amministratori locali coinvolti, chiarisca quali garanzie abbia ottenuto e quali iniziative concrete intenda assumere. La presenza alle inaugurazioni simboliche non può sostituire la responsabilità di fronte ai ritardi.



La Lega chiede formalmente a EAV e alla Regione Campania di:

• Entro 7 giorni: pubblicare un cronoprogramma aggiornato, indicando lavori residui, prove tecniche, certificazioni e autorizzazioni ancora necessarie.

• Entro 7 giorni: chiarire se la documentazione per ANSFISA sia stata trasmessa, in quale data e quale sia lo stato dell’iter autorizzativo.

• Entro 15 giorni: convocare un tavolo istituzionale con EAV, Regione e amministratori locali, rendendo pubblici gli esiti e le criticità emerse.

• Entro 15 giorni: indicare una data realistica per la riapertura al servizio passeggeri, motivando documentalmente ogni scostamento rispetto alle precedenti scadenze e specificando le eventuali condizioni che potrebbero modificarla.

I furti di rame e le verifiche di sicurezza devono essere affrontati con serietà, ma non possono diventare una spiegazione generica per rinvii senza una chiara rendicontazione delle cause e delle contromisure adottate.

Non chiediamo di sacrificare la sicurezza. Chiediamo di sapere che cosa manca, chi deve intervenire e quando il servizio ripartirà.

Nel frattempo, studenti, lavoratori, pendolari e famiglie continuano a subire disagi e costi aggiuntivi. Un territorio intero non può restare ostaggio di scadenze continuamente riviste.

Basta prese in giro. Basta annunci senza seguito. Basta scaricare sui cittadini il prezzo dei ritardi.

Il Coordinamento Provinciale della Lega Salvini Premier Benevento pretende risposte ufficiali, impegni verificabili e responsabilità precise. Se le scadenze richieste non saranno rispettate, chiederemo pubblicamente conto dei ritardi e delle ragioni della mancata trasparenza.

La Valle Caudina e il Sannio non chiedono favori: chiedono il diritto di viaggiare. È ora che alle parole seguano i fatti".