Comune Airola: sfiducia Falzarano, il prefetto nomina il commissario Cerrata

Dopo la mozione di sfiducia approvata dal Consiglio comunale

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Airola.  

Dopo l’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del sindaco Vincenzo Falzarano e della sua Giunta, arriva il provvedimento della Prefettura di Benevento.
Il prefetto Raffaela Moscarella ha sospeso il Consiglio comunale di Airola e nominato il vice prefetto Olimpia Cerrata commissario prefettizio, affidandole la gestione provvisoria dell’Ente e avviando contestualmente la procedura di scioglimento dell’organo consiliare.

Il provvedimento fa seguito al voto di ieri, quando la mozione di sfiducia è stata approvata con sette voti favorevoli, cinque contrari e un astenuto, al termine di una seduta straordinaria durata oltre cinque ore.

Si chiude così l’esperienza amministrativa guidata dall’ingegnere Vincenzo Falzarano, arrivata al capolinea dopo settimane di tensioni politiche. A pesare sul confronto è stato soprattutto l’incendio del 31 agosto nell’area industriale di Airola, che ha alimentato preoccupazioni ambientali e contestazioni sulla gestione dell’emergenza. Tra le ragioni richiamate dai promotori della sfiducia anche altre criticità amministrative, economiche e patrimoniali.

Con la nomina del commissario prefettizio si apre ora una nuova fase per il Comune, in attesa dei successivi passaggi istituzionali e del ritorno alle urne.

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