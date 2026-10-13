Comitato Salute e Ambiente di Airola: la bonifica sia una priorità istituzionale Dopo la nomina della commissaria prefettizia Cerrata

“Come Comitato Salute e Ambiente di Airola e Valle Caudina, diamo il benvenuto alla Commissaria prefettizia, Olimpia Cerrata, formulando i nostri migliori auguri di buon lavoro in una fase particolarmente delicata per la nostra comunità”.

Così il Comitato Salute e Ambiente di Airola e Valle Caudina che prosegue “Siamo convinti che, sin da subito, sarà necessario imprimere un forte impulso istituzionale per affrontare la tragedia ambientale che ha colpito Airola e l'intera Valle Caudina, ponendo al centro dell'azione amministrativa la tutela della salute pubblica, la sicurezza dei cittadini e l'avvio concreto del percorso di bonifica.

La comunità attende risposte, trasparenza e interventi efficaci. Non è più tempo di rinvii: occorre fare piena luce sulla situazione ambientale, garantire un monitoraggio costante e promuovere ogni iniziativa necessaria affinché la bonifica diventi un obiettivo concreto e verificabile.

In attesa di poter incontrare la dottoressa Cerrata e rappresentarle le preoccupazioni e le istanze dei cittadini, le rinnoviamo il nostro benvenuto e le auguriamo buon lavoro, auspicando una proficua collaborazione nell'interesse esclusivo della salute e del futuro della nostra comunità.

La salute non ha colore politico. La bonifica è un diritto della comunità e un dovere delle istituzioni”.