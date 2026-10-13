All’UniSannio il convegno "Sibilla de Afflicto, medica beneventana"

Per il ciclo di incontri “Medioevo al femminile”, l’Associazione Amici dei Musei e dei beni culturali del Sannio, con il patrocinio dell’Università degli Studi del Sannio, organizza a Benevento il convegno “Sibilla de Afflicto, medica beneventana”.
L’evento si terrà venerdì 16 ottobre, ore 17.00, presso la Sala dell’Assunta di Palazzo San Domenico, in Piazza Guerrazzi, 1.
A portare i saluti saranno la rettrice dell’UniSannio, Maria Moreno, ed il presidente dell’Associazione AMS, Rito Martignetti, mentre la relazione sarà tenuta dalla docente e storica Lucia Gangale, che già in passato si è dedicata ad approfondire l’affascinante biografia di questa donna del XIV secolo, tra l’altro proponendo il suo nome nell’inserimento nella toponomastica cittadina.