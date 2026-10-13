All’UniSannio il convegno "Sibilla de Afflicto, medica beneventana" Venerdì 16 ottobre per il ciclo di incontri “Medioevo al femminile”

Per il ciclo di incontri “Medioevo al femminile”, l’Associazione Amici dei Musei e dei beni culturali del Sannio, con il patrocinio dell’Università degli Studi del Sannio, organizza a Benevento il convegno “Sibilla de Afflicto, medica beneventana”.

L’evento si terrà venerdì 16 ottobre, ore 17.00, presso la Sala dell’Assunta di Palazzo San Domenico, in Piazza Guerrazzi, 1.

A portare i saluti saranno la rettrice dell’UniSannio, Maria Moreno, ed il presidente dell’Associazione AMS, Rito Martignetti, mentre la relazione sarà tenuta dalla docente e storica Lucia Gangale, che già in passato si è dedicata ad approfondire l’affascinante biografia di questa donna del XIV secolo, tra l’altro proponendo il suo nome nell’inserimento nella toponomastica cittadina.