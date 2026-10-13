One Health: l'Asl di Benevento promuove focus su peste suina africana in Italia Venerdì 16 ottobre nella Struttura Museale MUSA

L’ASL Benevento propone un evento dedicato alla peste suina africana e alle sue implicazioni sanitarie, ambientali ed economiche.

L’iniziativa offrirà un approfondimento sul quadro epidemiologico nazionale e internazionale, sulle misure di prevenzione e biosicurezza, sul sistema di sorveglianza e sulle strategie operative per la gestione del rischio, secondo un approccio integrato One Health.

All’evento prenderanno parte, oltre al Direttore Generale e ai referenti del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Benevento, l’Assessore all’Agricoltura della Regione Campania, il Presidente della Provincia di Benevento, nonché i rappresentanti delle istituzioni locali, delle autorità civili e militari, del mondo accademico, del settore veterinario e delle professioni sanitarie.

Ufficio Stampa ASL Benevento

