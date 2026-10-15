Strade Castelpagano: avviati lavori per la messa in sicurezza Per la demolizione del pacchetto stradale e nel rifacimento dello stesso

Sulle Strade provinciali n. 64 e 62 ricadenti nel Comune di Castelpagano sono stati avviati i lavori per la messa in sicurezza di tratti del piano viabile, lo comunica il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi. Le opere in corso consistono nella demolizione del pacchetto stradale e nel rifacimento dello stesso nonchè la pulizia del reticolo idrografico per regimentazione delle acque meteoriche (cunette, zanelle e ponticelli). Questi interventi, peraltro, costituiscono solo un primo intervento di sistemazione di alcune delle numerose criticità esistenti sulle due arterie stradali in quanto le stesse sono interessate da numerosi movimenti franosi. L'importo delle lavorazioni è pari a circa € 60.000.00.

Il Presidente Lombardi comunica inoltre che lungo la Strada provinciale n. 69, nei Comuni di Morcone e Sassinoro sono in corso interventi di potatura di essenze arboree che intralciavano il transito di mezzi pesanti, nonchè la sistemazione di numerosi tratti di muretti in pietra danneggiati. Il costo di questi lavori è di 60.000 euro. La copertura economica è assicurata da fondi del Ministero delle Infrastrutture

