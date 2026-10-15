Doppio assalto. Il sindaco Ciarlo: scossi per accaduto e comunità ora senza Atm A Morcone i residenti svegliati nel cuore della notte: prima il boato poi vetri ovunque

Il sindaco di Morcone, Luigino Ciarlo, all'alba ha raggiunto viale dei Sanniti e via Roma, le due strade che ospitano rispettivamente l'ufficio postale e il Bpm finiti nel mirino di una banda che ha messo a segno i due colpi. “Siamo shoccati. Oltre che per la paura per le persone, ora dobbiamo fare i conti con due sportelli automatici fuori servizio chissà per quanto. Perdere due bancomat contemporaneamente rappresenta certamente un disservizio per le comunità dell'alto Tammaro. Da poco aveva riaperto l'ufficio postale ristrutturato”.

Tanta è stata la paura per i residenti, specialmente per quelli di via Roma a ridosso della banca. “Stavamo dormendo, all'improvviso, verso le 2 e 40 un boato. Abbiamo pensato dapprima ad un incidente, poi abbiamo capito che si trattava di un furto alla banca” raccontano i residenti ancora scossi per l'accaduto. ”Ci sono vetri e frammenti del bancomat ovunque, finanche al secondo piano di questa abitazione” spiega il titolare di un'attività commerciale di fronte alla banca.

Sono proseguiti per tutta la mattinata i rilievi dei carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita e degli artificieri che, con i militari del Nucleo radiomobile hanno setacciato aiuole, strade e cortili alla ricerca dei pezzi del congegno scagliati a metri di distanza ed elementi utili alle indagini.

Al vaglio degli investigatori anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza sia di privati che pubblici. Rapidissima l'azione dei malviventi, circa quattro minuti in tutti prima di scappare a bordo sembra di una berlina chiara.