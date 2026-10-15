Non paga la droga, picchiato anche con un nervo di bue, perde occhio: 2 arresti Indagine dei carabinieri della Stazione di Dugenta: in carcere due persone di S. Agata e Caivano

Due persone in carcere, una terza all'obbligo di firma. Sono le misure applicate dal gip Salvatore Perrotta in una indagine del pm Viviana Vacca e dei carabinieri della Stazione di Dugenta su fatti che si erano verificati nello scorso aprile a Limatola. La custodia a Capodimente è stata disposta per Tommmaso Ricciardi, un 31enne di Sant'Agata dei Goti, ed Umberto Falco, un 58enne di Caivano, l'obbligo di firma per Carmine Rispoli, un 34enne di Telese Terme. Le ipotesi di reato a vario titolo vanno dallo spaccio di stupefacenti (per Falco e Rispoli) alla tentata estorsione (Per Falco e Ricciardi) ed alle lesioni gravissime (per tutti).

Sono state contestate rispetto a ciò che avrebbe subito un giovane per non aver pagato la droga - cocaina - che aveva comprato. Un importo di 20-30 euro che gli sarebbe valso però un trattamento a base di minacce e violenza. Perchè- secondo la ricostruzione degli inquirenti - sarebbe stato raggiunto in una sala giochi e, dopo essere stato invitato ad uscire all'esterno, picchiato senza pietà anche con un nervo di bue (il cosiddetto 'volpino'), riportando lesioni gravissime con la perdita di un occhio.

Immediato l'avvio dell'attività investigativa da parte dei miltari di Dugenta, che sono riusciti a definire i termini dell'inquietante vicenda e a risalire ai presunti protagonisti, destinatari questa mattina di una ordinanza. Il Pm avrebbe voluto il carcere per tutti, ma il Gip ga deciso diversamente

Gli indsagati sono difesi, tra gli altri, dagli avvocati Alessandro Della Ratta e Danilo Di Cicco.