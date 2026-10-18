Mastella: Elettrificazione ferroviaria, servono risorse per arrivare a Benevento Il consigliere porterà la questione in Commissione regionale: mancano fondi e tempi certi

“La risposta dell'assessore Casillo alla mia interrogazione conferma le criticità che avevo sollevato: la tratta Prata Pratola-Benevento è ancora nella fase di progettazione di fattibilità tecnico-economica e, soprattutto, non sono ancora definiti né i tempi né le risorse necessarie per realizzare l’elettrificazione fino al capoluogo sannita”.

Lo dichiara il consigliere regionale Pellegrino Mastella, (Casa Riformista - Italia Viva - Noi di Centro), commentando la risposta della Direzione Generale Mobilità della Regione Campania alla sua interrogazione, presentata lo scorso 15 aprile, in merito allo stato dell'arte del tratto Avellino-Benevento dell'elettrificazione della tratta ferroviaria Salerno - Avellino - Benevento (cd. metropolitana veloce).

“Il dato che più preoccupa – sottolinea Mastella – riguarda proprio i finanziamenti. Il costo complessivo dell’intervento è passato a 212 milioni di euro e le risorse attualmente disponibili sono sufficienti a garantire l’elettrificazione soltanto fino a Prata Pratola. I 22 chilometri successivi, fino a Benevento, non sono quindi compresi nell’attuale copertura finanziaria. Il loro costo sarà definito soltanto al termine del PFTE, previsto nel 2027, e successivamente dovranno essere individuate le risorse necessarie per procedere con l’intervento”.

“È un elemento che non possiamo considerare secondario – continua Mastella – perché rischia di lasciare ancora una volta Benevento in coda rispetto all’avanzamento dell’opera. Comprendiamo le difficoltà tecniche legate alle gallerie storiche, ai viadotti e alle vicende che hanno interessato i cantieri, ma ora bisogna intervenire per risolvere concretamente il problema e garantire che il progetto non si fermi a Prata Pratola”.

“Per questo – annuncia il consigliere regionale – porterò la questione all’attenzione della Commissione consiliare competente, affinché si possa fare chiarezza sul reperimento delle risorse necessarie per completare l’elettrificazione fino a Benevento e sul cronoprogramma dell’intervento. Il monitoraggio della Regione è importante, ma deve accompagnarsi ad azioni concrete”.

“Il collegamento ferroviario Salerno-Avellino-Benevento è strategico per il Sannio e per il riequilibrio infrastrutturale delle aree interne. Ora servono tempi certi, risorse certe e un impegno preciso per arrivare fino a Benevento. Interesserò della vicenda tutte le sedi istituzionali competenti perché questo intervento venga portato a compimento”, conclude Mastella.