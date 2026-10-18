Benevento: scontro al Rione Ferrovia, due donne ferite L'impatto tra via Grimoaldo Re e via Campagna

Scontro tra due auto questa mattina a Benevento, al Rione Ferrovia.

L'incidente stradale si è verificato all'incrocio tra via Grimoaldo Re e via Francesco Campagna, dove, per cause ancora in corso di accertamento, sono rimaste coinvolte due autovetture.

Il bilancio del sinistro è di due donne ferite, rispettivamente di 47 e 51 anni.

Dopo l'impatto, entrambe sono state soccorse e affidate alle cure dei sanitari, che hanno provveduto al loro trasferimento in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie.

Una delle due donne è stata accompagnata all'ospedale San Pio, mentre l'altra è stata trasportata al Fatebenefratelli.

Al momento, restano da chiarire le cause e l'esatta dinamica dell'incidente.

Saranno gli eventuali rilievi e gli accertamenti del caso a contribuire a ricostruire quanto accaduto.

