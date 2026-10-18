"Violenze piazza ingiustificabili, silenzi a sinistra politicamente disastrosi" Il leader di Ndc e sindaco su episodi violenti

"La protesta è legittima, ma quando sconfina in violenza contro le forze dell'ordine e in guerriglia urbana come è accaduto ieri in molte piazze italiane, diventa ingiustificabile e perniciosa. Tutte le forze politiche devono prendere le distanze da teppisti. A sinistra soprattutto forme di connivenza e silente complicità sono oltremodo dannose", lo scrive in una nota il leader NdC e sindaco di Benevento Clemente Mastella

"Se qualcuno pensa di recuperare qualche consenso, si illude. Avviene il contrario. Ai tempi del Maggio parigino, in Francia, dopo le proteste di piazza, perse la gauche e vinse De Gaulle, valorizzando la paura del caos che si impadronì del ceto medio e moderato, sempre decisivo nelle urne. La trasmissione del consenso dalla piazza all'urna non c'è e se le piazze sono disordinate e violente, vince il bisogno di ordine e sicurezza. La mia solidarietà va alle forze dell'ordine, donne e uomini in divisa costretti a subire attacchi vergognosi", conclude Mastella.