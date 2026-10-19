Pd: "L'amministrazione ha vietato pasto da casa a febbraio, no a scaricabarile" Farese, Varricchio, Fioretti, De Lorenzo e De Longis: " Palladino e Mastella chiedano scusa"

"Leggiamo con sconcerto le dichiarazioni del consigliere delegato all’Istruzione, che invita all’onestà intellettuale e respinge le presunte strumentalizzazioni sul tema del pasto da casa, attribuendo le criticità all’indisponibilità dei dirigenti scolastici per motivi logistico-organizzativi".

Così i consiglieri comunali di opposizione del Pd Francesco Farese, Marialetizia Varricchio, Floriana Fioretti, Giovanni De Lorenzo, Raffaele De Longis sul servizio mensa scolastica.

"È il caso - proseguono- di rinfrescare la memoria a questa Amministrazione: chi predica bene oggi, razzola male nei fatti. Era il 24 febbraio scorso quando il Comune di Benevento, con nota prot. n. 23177, disponeva espressamente che "è vietato l’accesso ai refettori agli alunni autorizzati al consumo del pasto domestico, al fine di garantire l’igiene dei locali e il rispetto degli spazi comuni".

Una misura drastica, calata dall’alto nel pieno della bufera della chiusura del centro cottura da parte dell'ASL, che non solo ha ostacolato la fruizione del pasto domestico, ma ha anche creato una rigida separazione. Da quel provvedimento di febbraio sono esplosi il caso mensa, il parere ASL e il limite al numero di fruitori. Oggi, di fronte alle giuste proteste delle famiglie e ai disagi organizzativi emersi con l'avvio del servizio mensa, l’Amministrazione tenta di smarcarsi e di addossare la responsabilità ad altri.

L’onestà intellettuale che il delegato Palladino invoca dagli altri dovrebbe essere prima di tutto esercitata dall’Amministrazione comunale. Invece di cercare alibi e accusare anche le opposizioni, qualcuno a Palazzo Mosti dovrebbe assumersi la responsabilità delle proprie scelte.

L'Amministrazione Mastella dovrebbe chiedere scusa alle famiglie per il disastro creato e ringraziare i genitori della Commissione Mensa per l'attenzione prestata a un servizio che riguarda centinaia di bambini e per il forte impegno civico. Grazie all'impegno di questi mesi della Commissione Mensa, sono emerse, infatti, le tante criticità del centro cottura e del servizio.

Invitiamo quindi ad applicare quanto si predica, ascoltando la voce dei genitori nel merito della qualità del servizio".