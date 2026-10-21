Unisannio organizza un pomeriggio dedicato alla sostenibilità Domani, giovedì 15, Spazio per la cura di sé e degli spazi comuni

In occasione della Giornata Mondiale dell’Energia, il 22 ottobre 2026, l’Università degli Studi del Sannio promuove “Energia in Movimento”, un pomeriggio dedicato alla sostenibilità, all’attività fisica e alla cura degli spazi comuni attraverso la pratica del plogging.

Il plogging è un’attività che unisce il movimento alla raccolta dei piccoli rifiuti abbandonati, trasformando una camminata in un’occasione concreta per allenarsi e prendersi cura dell’ambiente e degli spazi del campus urbano.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito di “Action for Climate 2026”, promosso dalla Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile (RUS), e nasce con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità universitaria sui temi della sostenibilità ambientale attraverso un’esperienza concreta di partecipazione, movimento e condivisione.

L’appuntamento è alle 15 a Palazzo San Domenico, sede del Rettorato, in Piazza Guerrazzi, dove i partecipanti saranno accolti e riceveranno il materiale necessario per il plogging. Dopo un breve momento introduttivo dedicato alla Giornata Mondiale dell’Energia e all’impegno dell’Università del Sannio per la sostenibilità e le attività sportive, prenderà il via il percorso attraverso gli spazi universitari del campus urbano.

Durante il percorso, i partecipanti raccoglieranno i piccoli rifiuti abbandonati e alterneranno la camminata a brevi attività motorie proposte dagli istruttori del CUS Benevento. Al termine del percorso, i partecipanti si ritroveranno presso la mensa UNISANNIO al plesso di via delle Puglie per “ricaricare le energie” grazie a un momento di ristoro e condivsione a cura delle associazioni studentesche.

L’invito è rivolto a studentesse e studenti, personale docente e tecnico-amministrativo e all’intera comunità universitaria.

Si consiglia di partecipare con abbigliamento comodo o sportivo e di portare con sé una borraccia. I materiali necessari per il plogging e la raccolta dei rifiuti saranno messi a disposizione da ASIA Benevento.