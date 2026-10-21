Unisannio organizza un pomeriggio dedicato alla sostenibilità

Domani, giovedì 15, Spazio per la cura di sé e degli spazi comuni

unisannio organizza un pomeriggio dedicato alla sostenibilita
Benevento.  

In occasione della Giornata Mondiale dell’Energia, il 22 ottobre 2026, l’Università degli Studi del Sannio promuove “Energia in Movimento”, un pomeriggio dedicato alla sostenibilità, all’attività fisica e alla cura degli spazi comuni attraverso la pratica del plogging.

Il plogging è un’attività che unisce il movimento alla raccolta dei piccoli rifiuti abbandonati, trasformando una camminata in un’occasione concreta per allenarsi e prendersi cura dell’ambiente e degli spazi del campus urbano.
L’iniziativa si inserisce nell’ambito di “Action for Climate 2026”, promosso dalla Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile (RUS), e nasce con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità universitaria sui temi della sostenibilità ambientale attraverso un’esperienza concreta di partecipazione, movimento e condivisione.
L’appuntamento è alle 15 a Palazzo San Domenico, sede del Rettorato, in Piazza Guerrazzi, dove i partecipanti saranno accolti e riceveranno il materiale necessario per il plogging. Dopo un breve momento introduttivo dedicato alla Giornata Mondiale dell’Energia e all’impegno dell’Università del Sannio per la sostenibilità e le attività sportive, prenderà il via il percorso attraverso gli spazi universitari del campus urbano.
Durante il percorso, i partecipanti raccoglieranno i piccoli rifiuti abbandonati e alterneranno la camminata a brevi attività motorie proposte dagli istruttori del CUS Benevento. Al termine del percorso, i partecipanti si ritroveranno presso la mensa UNISANNIO al plesso di via delle Puglie per “ricaricare le energie” grazie a un momento di ristoro e condivsione a cura delle associazioni studentesche.

L’invito è rivolto a studentesse e studenti, personale docente e tecnico-amministrativo e all’intera comunità universitaria.
Si consiglia di partecipare con abbigliamento comodo o sportivo e di portare con sé una borraccia. I materiali necessari per il plogging e la raccolta dei rifiuti saranno messi a disposizione da ASIA Benevento.

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