Benevento-Catanzaro, da oggi già il via alla prevendita

Il Benevento Calcio comunica che a partire dalle ore 15:00 di oggi 21 ottobre 2026 e fino alle ore 19:00 del 27 ottobre p.v., saranno disponibili ESCLUSIVAMENTE nei punti vendita ETES.it autorizzati i tagliandi validi per la partita di campionato di Serie BKT Benevento-Catanzaro, in programma il giorno 27 ottobre 2026 alle ore 19:00.
La vendita online/web non è consentita
Il cambio nominativo non è consentito
Questi i prezzi dei biglietti
Curva Sud 13 euro (ridotto 11)
Curva Nord Family 13 (ridotto 11)
Distinti 18 (ridotto 15)
Tribuna Inferiore 23 (ridotto 20)
Tribuna superiore scoperta 28 (ridotto 25)
Tribuna superiore coperta 33 (ridotto 30)
Tribuna centrale 50
Settore ospiti 13.
*Ai prezzi sopra indicati andranno aggiunte le commissioni previste dal circuito ETES pari a 2,00€
BOTTEGHINI
I botteghini dello stadio Ciro Vigorito saranno aperti nei seguenti giorni:
Mercoledì 21 ottobre 2026 - dalle ore 15.00 alle ore 18:00
Giovedì 22 ottobre 2026 - dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18:00
Venerdì 23 ottobre 2026 – dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18:00
Sabato 24 ottobre 2026 - dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18:00
Domenica 25 ottobre 2026 – dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18:00
Lunedì 26 ottobre 2026 - dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18:00
Martedì 27 ottobre 2026 – CHIUSO
Gli orari potranno subire variazioni (gli stessi verranno aggiornati in tempo reale).
NB: Si ricorda che il giorno della gara i botteghini dello stadio Ciro Vigorito rimarranno chiusi.
INFO ACCESSO STADIO
Sarà possibile accedere allo stadio a partire dalle ore 17:00 ed inoltre, sarà possibile usufruire del parcheggio antistante il settore distinti in Via Casselli a partire dalle ore 16:00.
INFO VENDITA SETTORE OSPITI
La vendita dei tagliandi del settore ospiti, avrà inizio a partire dalle ore 15:00 di oggi 21 ottobre 2026 e terminerà, in conformità con la normativa vigente, il giorno venerdì 16 ottobre 2026 alle ore 19:00.
Vendita abilitata esclusivamente nel Settore Ospiti
Vendita abilitata esclusivamente se in possesso della Fidelity Card dell’U.S. Catanzaro Calcio
Vendita vietata in tutti i settori ordinari per i residenti in Catanzaro e provincia.
Vendita vietata nel settore CURVA SUD INFERIORE E SUPERIORE ai residenti in Catanzaro e provincia
Vendita vietata nel settore CURVA NORD OSPITI INFERIORE E SUPERIORE ai residenti in Benevento e provincia.
Vendita abilitata esclusivamente nei punti vendita autorizzati
La vendita online/web non è consentita
Il cambio nominativo non è consentito
Per quanto concerne le modalità d'accesso all'impianto si dovrà fare riferimento a quanto sopraindicato.