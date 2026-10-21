A ‘My Benevento’ la Menzione Speciale ‘Buone Pratiche’ a City Vision 2026 È il coronamento di un lavoro di squadra orientato a fare della tecnologia una leva di inclusione

Il Comune di Benevento conquista un importante traguardo sul palcoscenico nazionale dell'innovazione: il progetto "MY BENEVENTO – Città Digitale" è stato insignito della Menzione speciale ‘Buone Pratiche 2026’ a City Vision, nell'ambito della settima edizione degli Stati generali delle città intelligenti, in corso a Padova.

Il premio, promosso da City Vision per valorizzare le soluzioni più efficaci capaci di guidare la trasformazione intelligente dei territori e migliorare la qualità della vita delle comunità, consacra il modello beneventano tra le esperienze d'eccellenza della Pubblica Amministrazione italiana.

A sottolineare il valore del premio sono il sindaco di Benevento Clemente Mastella e la consigliera delegata alle Politiche per l’Innovazione Maria Carmela Mignone: «L'assegnazione della Menzione speciale Buone Pratiche a City Vision rappresenta un motivo di grande orgoglio per l'intera comunità di Benevento. Questo riconoscimento dimostra la validità del percorso che abbiamo intrapreso con 'My Benevento'. È il coronamento di un lavoro di squadra orientato a fare della tecnologia una leva concreta di inclusione sociale e crescita per la nostra città».

Nell'ambito dell'evento padovano, il Comune di Benevento è stato inoltre protagonista del tavolo di lavoro dedicato a ‘Territori interconnessi: la Smart City nelle isole, terre alte e aree interne’. Mario De Chenno, Responsabile del Servizio Transizione al Digitale, ha illustrato la visione di trasformazione digitale dell'Ente e le funzionalità, evidenziando come l'interoperabilità dei dati, il principio europeo "Once Only", il Fascicolo Digitale personale e l'introduzione dell'Intelligenza Artificiale amministrativa consentano di superare i divari geografici e strutturali.

«Per i territori e, in particolare, per le aree interne, la transizione digitale rappresenta una grande opportunità per ridurre distanze che non sono soltanto geografiche», ha spiegato De Chenno nel corso del suo intervento. «Significa rendere i servizi più accessibili, mettere in comunicazione dati e sistemi, semplificare il rapporto tra cittadini e Amministrazione e utilizzare le tecnologie per migliorare concretamente la qualità della vita».

La Menzione speciale assegnata a Padova arricchisce il palmarès del progetto, già riconosciuto tra i "Progetti innovativi per la PA" al Premio "PA e Futuro" di FORUM PA 2026, confermando Benevento come un punto di riferimento nell'innovazione del settore pubblico.