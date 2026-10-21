Caro carburanti: appello FpCgil "prestazioni riabilitative a rischio" La FPCGIL scrive ai Prefetti campani, al presidente Roberto Fico e ai direttori generali sanità

Caro carburanti, la FP CGIL Campania scrive ai Prefetti campani, al presidente Roberto Fico e ai direttori generali della sanità regionale per chiedere la convocazione di un Tavolo di Crisi e l'attivazione di misure straordinarie per la carenza di carburante a tutela delle prestazioni riabilitative in convenzione a domicilio e in Adi e asili nido.

“In rappresentanza del personale sanitario operante sul territorio regionale – spiegano il Segretario Generale Alfredo Garzi Cosentino e il Segretario Sanità Privata e SSAEP Marco D’Acunto -si intende sottoporre alla Vostra urgente attenzione la gravissima situazione di emergenza determinata dalla scarsità di carburante che sta colpendo l'intera Regione Campania. Tale criticità sta compromettendo la regolarità delle prestazioni riabilitative in convenzione a domicilio, di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) e dei servizi assistenziali territoriali. Come è noto, la quasi totalità di tali prestazioni viene garantita da professionisti sanitari (infermieri, professionisti della riabilitazione e OSS) che utilizzano il proprio mezzo di trasporto privato per raggiungere il domicilio di pazienti fragili, oncologici, allettati o cronici complessi. Ad oggi, le infinite code presso le stazioni di rifornimento e la frequente indisponibilità di carburante rendono materialmente impossibile assicurare i turni di visita, configurando un concreto rischio di interruzione di un Pubblico Servizio Essenziale (ex L. 146/90), con conseguenti gravissimi risvolti sulla salute dei cittadini più vulnerabili. I lavoratori, inoltre, si trovano nell'insostenibile condizione di dover subire enormi disagi personali ed economici per poter adempiere al proprio dovere professionale.

Per le ragioni esposte, la scrivente Organizzazione Sindacale chiede: 1. La convocazione immediata di un Tavolo di Crisi congiunto tra Prefetture, Regione Campania, Direzioni Generali delle ASL e Organizzazioni Sindacali. 2. L’istituzione di corsie prioritarie e stazioni di servizio dedicate su base provinciale per il rifornimento dei veicoli del personale sanitario, accessibili mediante esibizione del tesserino dell'Ordine Professionale o del badge aziendale. 3. L’emanazione di un’ordinanza contingibile e urgente volta a vincolare una quota di carburante da destinare esclusivamente ai lavoratori dei servizi pubblici essenziali. 4. Disposizioni straordinarie alle ASL per la rimodulazione logistica dei piani assistenziali (accorpamento territoriale delle visite) e per la manleva dei professionisti da qualsiasi responsabilità per ritardi causati da forza maggiore. In assenza di un tempestivo e concreto riscontro assistenziale e logistico, questa sigla sindacale si vedrà costretta ad attivare tutte le tutele sindacali e legali necessarie, ivi compresa la formale proclamazione dello stato di agitazione di tutto il personale del comparto della Regione Campania. Certi della Vostra sensibilità istituzionale e della comprensione dell'assoluta gravità del momento, si resta in attesa di una convocazione ad horas”.