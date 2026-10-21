Protesta autotrasportatori: rallentamenti della raccolta rifiuti a Benevento Asia: costante contatto con la prefettura

A causa del perdurare della protesta degli autotrasportatori che sta interessando ancora alcune regioni del Sud Italia, Campania compresa, Asia ricorda che il servizio di raccolta dei rifiuti potrebbe subire rallentamenti nei prossimi giorni.

L’Azienda è in costante contatto con la prefettura che sta monitorando l’evolversi della situazione e coordinando le operazioni necessarie a garantire la continuità dei servizi essenziali.

Asia ricorda ancora agli utenti che a partire da ieri l’ecocentro comunale è chiuso al pubblico, che è stato sospeso il servizio di ritiro ingombranti a domicilio (che riprenderà appena superata la fase emergenziale secondo l’ordine di prenotazione) e che, al momento, non è possibile conferire i rifiuti tessili negli appositi contenitori stradali dedicati.

L’Azienda, certa della comprensione e della collaborazione della cittadinanza, si scusa per i disagi, che dipendono da cause esterne alla propria organizzazione, e assicura che eventuali ulteriori variazioni saranno comunicate tempestivamente attraverso tutti i canali di informazione aziendale.