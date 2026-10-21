Confindustria Benevento: Vincenzo Pepe nuovo presidente della Sezione Turismo Integrazione strategica tra i settori turismo ed eventi per la promozione del Sannio

Vincenzo Pepe è stato eletto nuovo presidente della Sezione Turismo ed Eventi di Confindustria Benevento. Imprenditore turistico, titolare di «Rotolando Verso Sud», associato a Confindustria dal 2014 e già vicepresidente di sezione, Pepe raccoglie il testimone da Teresa Romano per guidare il nuovo comparto nato dall'unione strategica dei settori turismo ed eventi.

Sul fronte delle strategie di sviluppo, il Presidente di Confindustria Benevento, Andrea Esposito, ha sottolineato con forza l'importanza di questa unione: "L'accorpamento della sezione turismo con quella eventi rappresenta una scelta strategica fondamentale in una logica di sviluppo del turismo. Un evento porta persone che soggiornano, utilizzano servizi e scoprono il territorio, mentre il turismo offre nuove vetrine a chi organizza eventi: una sinergia straordinaria che dobbiamo saper cogliere appieno per la crescita dell'intero Sannio".

Nel suo discorso di insediamento subito dopo l'elezione, Pepe ha dichiarato: “Esprimo la mia gratitudine alla Presidenza e alla Direzione di Confindustria Benevento per la costante guida e il supporto offerto al tessuto imprenditoriale locale. Ringrazio chi mi ha preceduto alla guida della Sezione Turismo – i past president Luca Mazzone, Fulvio De Toma e la presidente uscente Teresa Romano – oltre che ad Alberto Orlacchio, che ha guidato la Sezione Eventi confluita da oggi nella nuova struttura unificata”.

Tra le grandi novità al centro del mandato figurano le nuove opportunità legate all'innovazione digitale e all'intelligenza artificiale. Come sottolineato durante l'insediamento, se in passato il territorio ha faticato a ritagliarsi la visibilità meritata sulle grandi guide turistiche tradizionali, oggi lo scenario è radicalmente mutato. Il modo in cui le persone cercano una destinazione e i servizi turistici sta cambiando rapidamente, e l'intelligenza artificiale rappresenta un'occasione imperdibile per accorciare questa distanza. Per questo motivo, la Sezione punterà su momenti dedicati di confronto e formazione per accrescere la capacità delle imprese locali di intercettare nuovi visitatori e clienti attraverso i canali digitali avanzati.

Il programma di mandato ruoterà attorno a tre pilastri fondamentali: ascolto, formazione e progettazione condivisa. La formazione non sarà solo teorica, ma uno strumento pratico per conoscere a fondo le eccellenze del territorio e condividere una cultura integrata dell'accoglienza.

Tra le opportunità concrete che la Sezione intende approfondire figurano la partecipazione collettiva e coordinata alle principali fiere internazionali di settore, spaziando dalle manifestazioni turistiche a quelle dedicate al destination wedding, mercato ad alto valore aggiunto per la valorizzazione del Sannio come meta d'eccellenza per matrimoni ed eventi d'autore. Non mancherà infine un costante e costruttivo confronto con le istituzioni e gli enti di sviluppo territoriali per affrontare i nodi cruciali del settore.

Vincenzo Pepe ha concluso : «Il programma di mandato lo costruiremo insieme al direttivo e agli associati, dandoci priorità chiare e mettendoci subito al lavoro» ha concluso il presidente Pepe. «Le nostre aziende hanno ciascuna i propri obiettivi: qui abbiamo l'opportunità di coltivare quelli che abbiamo in comune».

Nei prossimi giorni verrà convocato il nuovo Consiglio di Presidenza per avviare formalmente i lavori sulle prime linee programmatiche.

La squadra di presidenza risulta così composta: Vincenzo Pepe – Presidente; Carmine D'Angelis - Consigliere; Giovanna Fusco – Consigliere; Assunta Imperadore – Consigliere; Bruno Sparandeo - Consigliere.



