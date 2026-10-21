Via Masseria Cancelleria e via Cancelleria: limitazioni per rifacimento asfalto Circolazione ammessa in modalità senso unico alternato

A partire da giovedì 22 ottobre, via Masseria Cancelleria sarà nuovamente interessata da limitazioni temporanee al traffico veicolare e circolazione ammessa in modalità senso unico alternato a mezzo movieri e semafori nel tratto dall'incrocio con via Cancelleria all'incrocio con via Ginestra al fine di consentire il completamento dei lavori di rifacimento dell’asfalto e di ripristino della sede stradale interessata nei mesi scorsi da attività di scavo.

Non appena completato l'intervento su via Masseria Cancelleria, nei giorni di lunedì 26 e martedì 27 ottobre i medesimi lavori saranno attuati anche sull'adiacente tratto di via Cancelleria compreso tra l'incrocio con via Masseria Cancelleria e l'incrocio con via Capodimonte (Strada Provinciale per Apice), in ogni caso sempre accessibile in direzione via Masseria Cancelleria mediante l'imbocco della strada alternativa con accesso dai civici 115 e 117 di via Capodimonte.

In presenza di condizioni meteorologiche sfavorevoli o altri imprevisti, l'intervento, con conseguente differimento delle date di inizio e favori, potrebbe proseguire anche nei giorni di mercoledì 28, giovedì 29 e venerdì 30 ottobre.