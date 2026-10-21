Pubblicata graduatoria nuclei familiari beneficiari misura "Carta Dedicata a te"

Si rende noto che è stata pubblicata la graduatoria dei nuclei familiari beneficiari della misura “Carta Dedicata a Te” per l’anno 2025. Per motivi di tutela della privacy la graduatoria è pubblicata in forma non nominativa ma mediante l’indicazione del numero di protocollo della DSU ISEE.
I nuclei che sono già titolari della Carta riceveranno l’accredito direttamente su quella in loro possesso. I nuovi beneficiari dovranno invece ritirare la comunicazione del codice identificativo presso gli uffici comunali di viale Principe di Napoli 91 (Palazzo De Gasperi) dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, e successivamente recarsi presso qualsiasi ufficio di Poste Italiane per il ritiro della Carta.
Di seguito il link al quale collegarsi per la visione della graduatoria: https://comune.benevento.it/novita/pubblicata-la-graduatoria-dei-nuclei-familiari-beneficiari-della-misura-carta-dedicata-a-te/