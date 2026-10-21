Aree industriali di cerniera, snodi di un nuovo futuro, forum a Sant'Agata Collegamento tra i comparti produttivi delle province di Benevento, Caserta e Napoli

Nuove strategie, attrazione di capitali e infrastrutture: istituzioni, università e imprese si uniscono per il rilancio del comparto produttivo. Definire strategie concrete per lo sviluppo economico dell'entroterra campano, attraverso il potenziamento delle aree industriali periferiche e il contrasto allo spopolamento territoriale.

È questo l’obiettivo del forum istituzionale "Le zone industriali cerniera: confronto tra territori e istituzioni per il rilancio delle aree interne", in programma il prossimo 29 ottobre 2026, a partire dalle ore 11:00, presso la Sala ex Cinema Italia di Sant’Agata de’ Goti. L’evento, organizzato dal Comune e dall'Assessorato comunale alle Attività Produttive, metterà al centro del dibattito l’avvio operativo dell’Area P.I.P. locale, individuata come snodo logistico di collegamento tra i comparti produttivi delle province di Benevento, Caserta e Napoli.