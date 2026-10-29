Sottoscrizione del contratto nazionale Asl, soddisfatta CISL FP Irpinia Sannio Petrucciani e Tiso: "Un risultato importante, costruito con continuità, competenza"

La CISL FP Irpinia Sannio esprime grande soddisfazione per la sottoscrizione, avvenuta ieri 28 ottobre 2026, della piattaforma per la contrattazione decentrata integrativa aziendale dell'ASL Benevento, finalizzata all'applicazione degli istituti economici, normativi e organizzativi previsti dal CCNL Comparto Sanità 2022–2024.

La piattaforma è stata condivisa dalle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto nazionale e ha registrato anche il sostegno di una maggioranza qualificata dei componenti RSU presenti, costituita prevalentemente da rappresentanti di espressione CISL FP Irpinia Sannio, oltre a un componente RSU di espressione UIL.

Un risultato significativo, maturato al termine di un percorso negoziale lungo e articolato, caratterizzato da approfondimenti tecnici, elaborazione di proposte e confronto sulle principali questioni che interessano il personale dell'ASL Benevento.

IL RUOLO DELLA CISL FP IRPINIA SANNIO NELL'APPLICAZIONE DEL CCNL 2022–2024

La CISL FP Irpinia Sannio, quale articolazione territoriale della CISL FP nazionale, organizzazione sindacale firmataria del CCNL Comparto Sanità 2022–2024, partecipa a pieno titolo alla contrattazione integrativa aziendale di secondo livello dell'ASL Benevento, ai sensi delle disposizioni del contratto nazionale.

"La CISL FP Irpinia Sannio - spiega Sonia Petrucciani - è l'unica articolazione territoriale, tra quelle riconducibili alle tre principali confederazioni sindacali, che partecipa al tavolo aziendale in forza della sottoscrizione del CCNL Comparto Sanità 2022–2024 da parte della propria organizzazione nazionale.

Tale ruolo comporta una precisa responsabilità sindacale: contribuire affinché le disposizioni del contratto nazionale trovino concreta applicazione nella contrattazione aziendale, attraverso il riconoscimento dei diritti, la valorizzazione delle professionalità e il miglioramento delle condizioni economiche e organizzative del personale.

Nel corso dell'intero percorso negoziale, la CISL FP Irpinia Sannio ha assicurato una presenza costante e un contributo tecnico, qualificato e propositivo, sostenendo le istanze dei lavoratori e contribuendo alla definizione di una piattaforma organica e condivisa. Funzione Pubblica

Un lavoro sviluppato attraverso il raccordo continuo tra Segreteria Territoriale, Segreteria Aziendale, dirigenti sindacali e rappresentanti RSU, che ha consentito di affrontare in maniera approfondita gli istituti contrattuali e le principali problematiche aziendali.

Particolarmente significativo è stato il sostegno della rappresentanza sindacale unitaria, che ha espresso una maggioranza qualificata favorevole alla piattaforma, con una presenza prevalente di componenti RSU di espressione CISL FP Irpinia Sannio e la partecipazione di un rappresentante RSU di espressione UIL.

Il risultato testimonia l'importanza di relazioni sindacali fondate sul dialogo, sulla responsabilità e sulla ricerca di soluzioni condivise, nel rispetto dei ruoli e delle prerogative della Delegazione Trattante aziendale".

UNA PIATTAFORMA ORGANICA PER L'ATTUAZIONE DEL CCNL COMPARTO SANITÀ 2022–2024

La piattaforma affronta complessivamente gli istituti economici, normativi e organizzativi previsti dal contratto nazionale, con particolare attenzione alle seguenti materie: Incarichi di funzione: pubblicazione dei relativi bandi entro il 30 novembre 2026, con criteri trasparenti e valorizzazione delle competenze e delle responsabilità professionali e organizzative.

Differenziali Economici di Professionalità (DEP) 2025 e 2026: definizione e completamento delle procedure, per garantire concrete opportunità di progressione economica e riconoscimento dell'esperienza professionale.

Smart working e lavoro agile: piena applicazione del regolamento aziendale, con criteri equi di accesso, procedure chiare e risposte tempestive alle richieste del personale.

Progressioni tra le aree: valorizzazione delle competenze acquisite e individuazione di percorsi di crescita professionale.

Fondi contrattuali: corretta costituzione, ripartizione e utilizzo delle risorse destinate al trattamento economico accessorio.

Performance e premialità: trasparenza nei criteri di valutazione e riconoscimento dei risultati conseguiti.

Indennità contrattuali: corretta applicazione degli istituti economici previsti dal CCNL Comparto Sanità 2022–2024, con particolare attenzione ai servizi maggiormente gravosi e all'emergenza-urgenza.

Pronta disponibilità: disciplina dell'istituto, programmazione dei servizi e rispetto delle condizioni contrattuali.

Incentivi per funzioni tecniche e attività progettuali: applicazione dei criteri previsti dalla normativa e dai regolamenti aziendali.

Welfare integrativo: individuazione di misure a sostegno del benessere e delle esigenze del personale.

Mobilità interna: trasparenza delle procedure e valorizzazione delle professionalità.

Orario di lavoro e turnazioni: corretta organizzazione dei servizi, rispetto delle disposizioni contrattuali e attenzione ai carichi di lavoro.

Formazione e aggiornamento professionale: valorizzazione delle competenze e garanzia di adeguate opportunità formative.

Salute, sicurezza e benessere organizzativo: rafforzamento delle tutele e miglioramento delle condizioni lavorative.

Relazioni sindacali: piena attuazione degli istituti di informazione, confronto e contrattazione, con verifica periodica degli impegni assunti.

Una piattaforma che intende offrire risposte complessive a tutte le professionalità dell'ASL Benevento, dal personale sanitario e sociosanitario a quello tecnico, professionale e amministrativo.

LE DICHIARAZIONI

Sonia Petrucciani, Segretaria Generale della CISL FP Irpinia Sannio, dichiara: «Esprimo grande soddisfazione per la sottoscrizione di una piattaforma che rappresenta un risultato importante, maturato attraverso un percorso sindacale lungo e impegnativo. La CISL FP Irpinia Sannio ha seguito con continuità tutte le fasi del confronto, approfondendo le disposizioni contrattuali, formulando osservazioni e proposte e sostenendo con determinazione le esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori. La nostra partecipazione alla contrattazione aziendale trova fondamento nella sottoscrizione del CCNL Comparto Sanità 2022–2024 da parte della CISL FP nazionale, della quale rappresentiamo l'articolazione territoriale.

Essere l'unica rappresentanza territoriale delle tre principali confederazioni sindacali presente al tavolo con tale titolo negoziale comporta una responsabilità importante, che abbiamo esercitato con competenza, serietà e continuità.

Il contratto nazionale costituisce il punto di partenza, ma è attraverso la contrattazione integrativa aziendale che numerosi istituti possono trovare concreta applicazione, incidendo direttamente sulle condizioni economiche, professionali e organizzative del personale".

Eleonora Tiso, Segretaria Aziendale della CISL FP Irpinia Sannio, aggiunge: «La sottoscrizione della piattaforma rappresenta un passaggio importante per il personale dell'ASL Benevento, che attende da tempo risposte su istituti fondamentali per la valorizzazione economica e professionale. Come Segreteria Aziendale abbiamo lavorato in costante raccordo con la Segreteria Territoriale, attraverso un confronto continuo con i colleghi e un'attenta ricognizione delle problematiche presenti nei diversi servizi e nelle articolazioni aziendali".