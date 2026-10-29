Al Teatro Romano dialogo tra teatro contemporaneo e patrimonio culturale Domenica 1° novembre 2026, alle ore 11.30, nell’ambito dell’iniziativa “Domenica al Museo”

Il Teatro Romano di Benevento, nella mattinata di domenica 1° novembre 2026 alle ore 11.30, ospiterà lo spettacolo teatrale “Eterno Enigma”, nell’ambito dell’iniziativa Domenica al Museo.

L’appuntamento nasce dalla collaborazione tra la Direzione del Teatro Romano e I LuPi (Lucignolo e Pinocchio), con l’intento di favorire l’incontro tra le espressioni del teatro contemporaneo e il patrimonio storico-archeologico, offrendo ai visitatori un’esperienza culturale nella suggestiva cornice del monumento.

Ispirata ai personaggi di Pinocchio e Lucignolo, l’opera affronta, attraverso il loro confronto, temi universali quali la crescita, le scelte, il destino, la tentazione e il rapporto tra verità e illusione. La rappresentazione propone una riflessione sull’evoluzione della vita e sulla responsabilità individuale, invitando il pubblico a interrogarsi sul significato delle proprie decisioni e sulle conseguenze che ne derivano.

La collaborazione si inserisce nel percorso di valorizzazione del Teatro Romano quale luogo non soltanto di testimonianza storica, ma anche di incontro, partecipazione e produzione culturale. Accogliere iniziative artistiche significa, infatti, promuovere nuove occasioni di fruizione del patrimonio e rafforzare il legame tra i luoghi della cultura, le comunità e le forme espressive del presente.

La valorizzazione e la promozione del patrimonio culturale proseguiranno anche mercoledì 4 novembre 2026, in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, con l’apertura gratuita del Teatro Romano. Un’ulteriore opportunità per cittadini e visitatori di riscoprire uno dei luoghi simbolo della storia di Benevento e di avvicinarsi al patrimonio culturale, in una giornata dedicata alla memoria, all’identità nazionale e ai valori della comunità.