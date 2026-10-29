Tre consorzi di vini insieme a Merano per le eccellenze campane al 6 al 10 novembre, Casa Campania diventa il palcoscenico dei vini, dei territori e delle identità

La Campania del vino torna protagonista al Merano WineFestival, dal 6 al 10 novembre 2026, con Campania.Wine, progetto condiviso di promozione e valorizzazione delle produzioni vitivinicole regionali. Capofila è il Sannio Consorzio Tutela Vini, insieme al Consorzio Tutela Vini VitiCaserta – VITICA e al Consorzio Vita Salernum Vites.

Cuore della partecipazione sarà Casa Campania su Corso Libertà, spazio di incontro tra produttori, buyer, professionisti, giornalisti e appassionati. Masterclass, degustazioni di vini e di eccellenze territoriali, incontri B2B e momenti di confronto offriranno un percorso tra denominazioni, vitigni autoctoni e identità territoriali, con l’obiettivo di rafforzare la conoscenza e la riconoscibilità dei vini campani sui mercati nazionali e internazionali.

L’iniziativa riunisce tre territori diversi in un racconto comune: il Sannio, con Falanghina e Aglianico tra i vitigni di riferimento; Terra di Lavoro di matrice vulcanica, espressione del Casertano; e la diversità dei vini salernitani, dalla Costiera Amalfitana al Cilento. Una collaborazione che mette al centro il patrimonio produttivo, culturale e gastronomico della regione e il ruolo dei Consorzi nella tutela delle denominazioni.

La presenza congiunta al Merano WineFestival permette di presentare la pluralità della vitivinicoltura campana attraverso un progetto unitario, senza rinunciare alle specificità di ciascuna area da esplorare in un contesto dal seguito riconosciuto su scala nazionale e internazionale.

Con Campania.Wine, i tre Consorzi portano a Merano non soltanto i propri vini, ma anche le storie e il lavoro delle comunità che li rendono unici.