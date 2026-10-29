cucina, sana alimentazione, benessere e socialità con Lilt e Fapas “I Sapori che fanno bene”: domani la consegna degli attestati

Si terrà domani, venerdì 30 ottobre, alle ore 16.30, presso la sede dell’Ente di Formazione Professionale FAPAS (in Contrada Pezzapiana, via Antonio Abete 10, a Benevento), la cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione del primo corso di cucina “I Sapori che fanno bene”, dedicato ai pazienti oncologici e promosso dalla LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Benevento, in collaborazione con l’Ente di Formazione FAPAS.

L’iniziativa ha rappresentato un’importante esperienza formativa e umana, nata dalla volontà di mettere la formazione professionale al servizio della persona, promuovendo al tempo stesso il benessere, la condivisione e la qualità della vita.

La cerimonia di consegna degli attestati rappresenterà un momento significativo per celebrare l’impegno dei partecipanti e il valore di un progetto che ha saputo coniugare formazione, attenzione alla persona e solidarietà, grazie alla sinergia tra due realtà impegnate quotidianamente nella promozione della crescita individuale e del benessere collettivo. Dal punto di vista medico e della promozione della salute, il progetto ha posto l'accento sull'importanza dell'alimentazione consapevole e sul valore del sostegno umano durante il percorso oncologico. Per il presidente della LILT di Benevento, dott.Antonio Febbraro: “La lotta contro i tumori richiede un approccio che sappia guardare alla persona nella sua interezza, non soltanto alla malattia. Promuovere la consapevolezza alimentare, favorire momenti di incontro e offrire ai pazienti occasioni per vivere esperienze positive significa contribuire a una cultura della salute che mette al centro la qualità della vita".

Per il direttore della FAPAS, Angelo Iscaro: “Con il progetto “I Sapori che fanno bene” abbiamo voluto mettere le nostre competenze e i nostri spazi a disposizione di un’iniziativa dal profondo valore sociale, nella convinzione che la scuola debba essere un luogo aperto al territorio, capace di accogliere, includere e creare occasioni concrete di condivisione".