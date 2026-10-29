Halloween al Museo: per i bambini organizzata per sabato un’avventura Alla scoperta dei segreti della dea Iside grazie a Sannio Europa e Provincia di Benevento

In occasione di Halloween la Sezione Egizia del Museo ARCOS di Benevento si trasformerà in uno scenario suggestivo e misterioso dove storia, gioco e immaginazione si incontrano per dare vita a un’esperienza tutta da vivere.

Con Halloween alla Sezione Egizia, sabato prossimo 31 ottobre (ore 16), i bambini saranno protagonisti di un’avventura immersiva alla scoperta dei segreti dell’antico Egitto e della figura della dea Iside, tra enigmi da risolvere, prove da affrontare e misteri da svelare.

Guidati dalla curiosità e dallo spirito di squadra, i piccoli partecipanti saranno accompagnati in un percorso avventuroso tra reperti, simboli e testimonianze del passato, in cui ogni indizio potrà rivelarsi fondamentale per proseguire. Le sfide proposte stimoleranno l’osservazione, la creatività e la capacità di collaborare, trasformando la visita al museo in un’occasione di scoperta attiva e coinvolgente.

Non sarà una semplice visita ma un’esperienza pensata per avvicinare i bambini al patrimonio storico e archeologico in modo divertente e originale, lasciando spazio alla fantasia e al piacere di esplorare. Le atmosfere di Halloween faranno da cornice a un’avventura a tutto tondo, nella quale il fascino dell’antico Egitto si intreccerà con il mistero e la voglia di mettersi alla prova.

L’iniziativa è promossa dalla Provincia di Benevento e da “Sannio Europa” nell’ambito delle attività di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale, con l’obiettivo di rendere il museo un luogo sempre più accessibile, dinamico e capace di parlare anche ai visitatori più giovani.

Quello di sabato sarà dunque un appuntamento speciale per vivere il museo con occhi nuovi e lasciarsi conquistare dai segreti della sezione egizia perché anche tra le sale della storia può nascondersi un’avventura indimenticabile. Per info e prenotazioni: 345 7542984