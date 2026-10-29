Giudice Sportivo: una giornata a Kouan Terza sanzione per Maita e Scognamillo: per il capitano anche mille euro di ammenda

Sono quattro i giocatori squalificati dal giudice sportivo di serie B, Emilio Battaglia, un relazione alle partite della nona giornata di campionato: si tratta di Tommaso Barbieri (Cremonese), espulso per doppia ammonizione, di Stiven Shpendi (Empoli), espulso per un grave fallo di gioco, e dell'altro giocatore empolese Luca Magnino e di Christian Kouan (Benevento: per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato. Quinta sanzione), che erano diffidati.

AMMONIZIONE E AMMENDA DI € 1.000,00 (TERZA SANZIONE) per MAITA Mattia (Benevento): sanzione aggravata perché capitano della squadra. Ammonizione (terza sanzione): Scognamillo Stefano (Benevento).

Due giornate di squalifica dovrà scontare il componente dello staff tecnico del Sudtirol, Emanuele Suagher "per avere contestato una decisione arbitrale ed assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti di un componente della panchina avversaria. Dopo la notifica dell' espulsione, criticava in modo irrispettoso l'operato del quarto ufficiale".