La FIALS firma il contratto Integrativo Aziendale ASL Benevento Strategia d'azione rigorosa, unitaria e propositiva condotta da FIALS ed altri sindacati

L’Organizzazione Sindacale FIALS Generale di Benevento, guidata da Giovanni Tommaselli, congiuntamente con altre sigle sindacali, firma il contratto collettivo Integrativo Aziendale dell’ASL di Benevento (CCIA) in attuazione del CCNL Comparto Sanità 2022-2024 ASL BENEVENTO.

La FIALS segna una svolta decisiva per i lavoratori dell'ASL di Benevento ad un anno esatto dalla firma definitiva del CCNL Comparto Sanità 2022-2024. (27 ottobre 2025). È stata definita l'intesa sulla bozza del nuovo Contratto Collettivo Integrativo Aziendale (CCIA), un Testo Unico organico che cancella anni di frammentazione, ripristina la centralità delle tutele e sblocca risorse e progressioni per tutto il personale del Comparto.

L'intesa raggiunta sulla proposta di Contratto Collettivo Integrativo Aziendale rappresenta il coronamento di una strategia d'azione rigorosa, unitaria e propositiva condotta da FIALS ed altre sigle sindacali rappresentative.

Grazie a questo intervento rigoroso, la contrattazione integrativa torna a essere lo strumento primario di redistribuzione delle risorse, equità organizzativa e valorizzazione del merito professionale, superando ogni logica di discrezionalità unilaterale e ponendo solide basi di garanzia per tutte le lavoratrici e i lavoratori dell'ASL di Benevento.