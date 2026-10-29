Benevento: dopo episodi di violenza manifestazione in Piazza Roma Domani sera alle 20,30 promossa da Sale della terra

"La sicurezza è una questione che riguarda tutte e tutti.

Riguarda il diritto di vivere gli spazi pubblici senza paura, ma anche la capacità di una comunità di affrontare i conflitti senza alimentare odio, discriminazioni e contrapposizioni.

Negli ultimi tempi, gli episodi di violenza giovanile che hanno interessato il centro di Benevento hanno accresciuto la preoccupazione di cittadini e famiglie.

Una preoccupazione legittima, che merita ascolto e risposte.

Ma che non può trasformarsi in una caccia a un nemico, né in una generalizzazione che associa la violenza a un'origine, a un'identità o a un modo di vestire.

Per questo, venerdì 30 ottobre, dalle ore 20.30, saremo in Piazza Roma per una manifestazione che vuole essere anche un'occasione di incontro e dialogo.

Un momento per esprimere una posizione chiara contro ogni forma di violenza e di razzismo, ma anche per ascoltarsi, confrontarsi e provare a costruire risposte condivise.

Come Sale della Terra crediamo che una città più sicura si costruisca attraverso la responsabilità collettiva, la partecipazione e la capacità di tenere insieme diritti, rispetto e convivenza".

