Mastella: Esenzioni dal bollo auto per le associazioni di volontariato Il consigliere reginale chiede una soluzione concreta

«Non possiamo permettere che il peso della tassa automobilistica e l'arrivo di cartelle esattoriali mettano in difficoltà, fino a comprometterne la sopravvivenza, piccole associazioni di volontariato che svolgono quotidianamente attività di grande utilità sociale e ambientale. È una questione che merita attenzione e sulla quale intendo attivarmi presso la Regione Campania per individuare una soluzione concreta».



Lo dichiara il consigliere regionale Pellegrino Mastella, raccogliendo il grido d’allarme dell'associazione Everwood di Paupisi, impegnata nella tutela dell'ambiente montano, che ha posto l'accento sulle difficoltà incontrate dalle organizzazioni di volontariato nel sostenere i costi della tassa automobilistica.



«La problematica che mi è stata sottoposta – spiega Mastella – riguarda in particolare l'arrivo di richieste di pagamento riferite ai bolli auto degli anni dal 2021 al 2023. Per associazioni che operano con bilanci estremamente contenuti, sostenendosi spesso attraverso i contributi personali dei volontari, anche importi relativamente modesti possono rappresentare un ostacolo significativo. Si tratta di realtà che dedicano tempo, energie e risorse alla collettività, svolgendo attività che contribuiscono alla tutela dell'ambiente, alla prevenzione dei rischi e alla cura dei territori».



Il consigliere regionale richiama quindi la necessità di approfondire il quadro normativo, a partire dalle esenzioni già previste per determinate categorie di veicoli e attività.



«La normativa nazionale contempla specifiche ipotesi di esenzione, mentre in ambito regionale esistono margini di intervento che meritano di essere esaminati . Il problema è comprendere quali associazioni e quali mezzi possano effettivamente beneficiarne e se sia possibile superare le attuali disparità di trattamento, naturalmente nel rispetto delle competenze legislative e degli equilibri di bilancio».



Mastella annuncia quindi l'intenzione di sottoporre la questione agli uffici regionali competenti, con l'obiettivo di verificare sia la situazione delle richieste di pagamento già notificate sia la possibilità di introdurre una disciplina più favorevole per i veicoli effettivamente utilizzati nello svolgimento di attività di volontariato e di pubblica utilità.



«Ritengo necessario avviare una ricognizione delle disposizioni vigenti e delle procedure applicate, verificando innanzitutto se vi siano situazioni nelle quali le associazioni possano già beneficiare di esenzioni non riconosciute. Allo stesso tempo, occorre valutare la fattibilità di un intervento normativo regionale che consenta di alleggerire, per il futuro, questo onere a carico delle piccole organizzazioni, individuando criteri chiari, trasparenti e rigorosamente collegati all'effettiva destinazione dei mezzi alle attività istituzionali».



Un'attenzione particolare, secondo Mastella, dovrà essere riservata alle associazioni che operano nelle aree interne e nei piccoli Comuni, dove il volontariato rappresenta spesso un presidio fondamentale per la tutela ambientale, la prevenzione degli incendi, la protezione civile e il sostegno alle comunità.



«Mi farò carico di portare la questione all'attenzione della Giunta e delle strutture regionali competenti, per approfondire le possibili soluzioni e valutare, se necessario, anche una specifica iniziativa consiliare. L'obiettivo non è prevedere esenzioni indiscriminate, ma costruire una risposta equa e sostenibile, che tenga conto della natura non lucrativa delle associazioni e dell'effettivo utilizzo dei veicoli per finalità di interesse generale».