Conte all'Unisannio il 9 novembre Per la presentazione del libro “Una nuova primavera”

Lunedì 9 novembre 2026, alle ore 16, nell’Auditorium di Sant’Agostino dell’Università degli Studi del Sannio, in via De Nicastro 13 a Benevento, si terrà la presentazione del libro Una nuova primavera di Giuseppe Conte, pubblicato da Marsilio Editori, inizialmente programmato per il 26 ottobre e poi rinviato per l’emergenza carburanti.

L’iniziativa è promossa dal Consiglio degli Studenti di UNISANNIO e si inserisce nell’ambito delle attività organizzate per offrire alla comunità universitaria e alla cittadinanza occasioni di dialogo e riflessione sui temi di attualità sociale. L’incontro si caratterizza per il suo approccio apolitico e aperto a tutte e tutti, con l’obiettivo di favorire un confronto libero e plurale sui contenuti dell’opera.

Dopo i saluti istituzionali della Rettrice Maria Moreno, interverranno Maurizio Sibilio, Gerardo Canfora e Cristina Ciancio. I relatori contribuiranno ad approfondire i temi del volume, dialogando con l’autore insieme ai rappresentanti del Consiglio degli Studenti.