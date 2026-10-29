"Crescere nei piccoli comuni". Torrecuso ottiene finanziamento di 21 mila euro Il sindaco Iannella: un’opportunità concreta per investire sulle famiglie, sui bambini e sui ragazzi

Il Comune di Torrecuso ha ottenuto un finanziamento di oltre 21 mila euro nell’ambito dell’Avviso “Crescere nei piccoli comuni 2026”, l’iniziativa promossa dal Dipartimento per le Politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione complessiva di 50 milioni di euro a valere sul Fondo per le politiche della famiglia 2026.

L’avviso è finalizzato a sostenere i piccoli comuni italiani, con una popolazione fino a 5.000 abitanti, attraverso il potenziamento dei servizi di prossimità e la promozione di opportunità educative, sociali e relazionali rivolte alle famiglie, con particolare attenzione ai bambini e agli adolescenti. Il finanziamento rappresenta un’opportunità per Torrecuso, che potrà contare su nuove risorse da destinare alla crescita sociale della comunità, favorendo iniziative a sostegno delle famiglie, occasioni di aggregazione e percorsi capaci di rafforzare il dialogo tra le generazioni.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Torrecuso, Angelino Iannella, che sottolinea il valore del risultato raggiunto: “L’ottenimento di questo finanziamento di 21 mila euro rappresenta un risultato importante per il nostro Comune e un’opportunità concreta per investire sulle famiglie, sui bambini e sui ragazzi. Crediamo fortemente nel valore delle politiche sociali e nella necessità di offrire ai cittadini, soprattutto alle nuove generazioni, occasioni di crescita, inclusione e partecipazione. I piccoli comuni custodiscono un patrimonio prezioso fatto di relazioni umane, solidarietà e senso di appartenenza. È nostro dovere valorizzare queste risorse e trasformarle in opportunità concrete per la comunità. Grazie a questo finanziamento potremo rafforzare il nostro impegno nel promuovere il benessere delle famiglie e nel costruire un paese sempre più attento ai bisogni dei cittadini. Continueremo a lavorare per intercettare le opportunità offerte dalle istituzioni, - conclude Iannella - perché ogni risorsa ottenuta può tradursi in servizi, iniziative e prospettive migliori per Torrecuso e per il suo futuro”.

L’Avviso “Crescere nei piccoli comuni 2026” si inserisce in una più ampia strategia nazionale volta a sostenere i territori di minori dimensioni, riconoscendo il ruolo fondamentale delle comunità locali nella promozione della coesione sociale, nella prevenzione dell’isolamento e nella costruzione di contesti favorevoli alla crescita dei più giovani.