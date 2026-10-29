Conservatorio Nicola Sala presenta Vicedirettrice e squadra di Direzione Rosalba Novelli nominata Vicedirettrice per il nuovo anno accademico

l Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento presenta la squadra che affiancherà il Direttore, M° Giuseppe Ilario, nell’anno accademico 2026/2027. Con i decreti direttoriali prot. n. 11055 e n. 11056 del 29 ottobre 2026 sono stati conferiti gli incarichi aggiuntivi ai docenti e disposta la nomina della Vicedirettrice, con decorrenza dal 1° novembre 2026 al 31 ottobre 2027.

È stata nominata Vicedirettrice la M° Rosalba Novelli, docente di Pianoforte del Conservatorio. La Vicedirettrice assicurerà la continuità delle funzioni della Direzione in caso di assenza o impedimento del Direttore, esercitando le funzioni vicarie nei termini previsti dallo Statuto dell’Istituzione.

Lo Staff di Direzione sarà composto dal M° Ferruccio Corsi e dal M° Gianluca Bocchino.

Sono stati inoltre assegnati i seguenti incarichi:

• M° Francesco D’Ovidio: responsabile delle attività internazionali e del Programma Erasmus+;

• M° Leonardo De Lorenzo: delegato del Direttore per gli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA);

• M° Marcella Parziale: coordinamento dell’Ufficio Comunicazione;

• M° Vincenzo De Sena e M° Antonio Varriano: responsabili dei piani di studio;

• M° Carlo Berton: coordinamento dei progetti;

• M° Luigi Ottaiano: coordinamento della Canzone Classica Napoletana;

• M° Renato Esposito: coordinamento della Scuola di Musica Elettronica;

• M° Paolo Vergari: coordinamento dei Dottorati di Ricerca;

• M° Angelo Cioffi: coordinamento dei progetti dello studio di registrazione;

• M° Alessandro Zerella: coordinamento per l’organizzazione delle attività artistiche.

L’assegnazione degli incarichi valorizza le competenze dei docenti e sostiene il coordinamento delle attività del Conservatorio. La cura dei percorsi formativi e dei servizi agli studenti, lo sviluppo della ricerca e della produzione artistica e la partecipazione ai programmi internazionali sono gli ambiti nei quali la squadra affiancherà il lavoro della Direzione.

Gli incarichi saranno svolti in raccordo con il Direttore e con gli uffici competenti, nel rispetto delle attribuzioni degli organi del Conservatorio, delle strutture didattiche e degli organi dei corsi di dottorato.

La Direzione rivolge alla Vicedirettrice e a tutti i docenti incaricati un augurio di buon lavoro, nella comune responsabilità di contribuire alla qualità della formazione e alla crescita della comunità accademica del “Nicola Sala”.