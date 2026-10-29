Edilizia popolare: ok in Giunta al progetto per via Torino da 5 milioni di euro Il progetto di rigenerazione urbana

La Giunta, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha approvato stamane il progetto di fattibilità tecnico-economica per il recupero ai fini di rigenerazione urbana dell'immobile di via Torino. "Il progetto, del valore di 5 milioni di euro già finanziati, prevede la realizzazione di 23 alloggi, distribuiti su due piani (13 al piano terra e 10 al primo piano), con metrature diversificate per rispondere alle esigenze di varie tipologie familiari. Il nuovo edificio sarà green poichè a zero impatto energetico, avrà spazi sociali di aggregazione, aree pertinenziali prevalentemente verdi e sarà completamente accessibile. Quest'amministrazione ha ottenuto risultati senza precedenti sul versante dell'edilizia residenziale pubblica: al Rione Libertà nasceranno anche i venti alloggi all'ex scuola San Modesto, senza dimenticare la riqualificazione degli 82 alloggi a via Nuzzolo, al rione Ferrovia. In una fase storica caratterizzata da un disagio abitativo crescente a causa delle difficoltà economiche, l'intervento sull'immobile di via Torino rappresenta un tassello importante di rigenerazione urbana e welfare abitativo", spiegano il sindaco Mastella e l'assessore alle Politiche abitative Molly Chiusolo.

