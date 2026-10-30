Dirigenti e funzionari sottoposti a indagini, risposta del Comune di Benevento L'amministrazione guidata dal sindaco Mastella sull'interrogazione presentata dall'opposizione

Il sindaco Clemente Mastella e il vicesindaco delegato all'Anticorruzione Francesco De Pierro, entro il termine di 30 giorni così come contemplato dal Regolamento del Consiglio comunale, hanno fornito risposta scritta all'interrogazione di alcuni consiglieri di opposizione, protocollata in data primo ottobre 2026.

Nella risposta si premette "il rispetto della presunzione di innocenza delle persone sottoposte a indagini, che vale fino all'accertamento definitivo della responsabilità, e dei limiti alla divulgazione degli atti del procedimento penale e dei dati giudiziari". Poi si ricorda che "l'Ente ha avuto conoscenza formale delle contestazioni penali il 29 settembre 2026.

Dunque - scrivono Mastella e De Pierro - già sulla base della prima istruttoria del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, prot. n. 107862/2026, l'Amministrazione ha dato attuazione alla Sottosezione 'Rischi corruttivi e trasparenza' del PIAO 2026-2028 e alla delibera ANAC n. 215/2019. In particolare con decreto sindacale numero 57 del 6 ottobre 2026 è stato revocato l'incarico del dirigente preposto al Settore Ambiente, Mobilità, Servizi cimiteriali e Patrimonio, cui è stata attribuita la direzione di servizi a minore esposizione al rischio del I Settore, con decorrenza dal 7 ottobre 2026; ancora con decreto sindacale n. 58 del 6 ottobre 2026 è stato ridotto l'incarico della dirigente già trasferita, nel 2026, dal Settore Urbanistica, con revoca della direzione ad interim del I Settore e conferma della direzione del VII Settore, con decorrenza 7 ottobre; ad entrambi i dirigenti sono state sottratte le attività a rischio (contratti, liquidazioni, autorizzazioni e concessioni a contenuto economico, contributi, incarichi esterni), che sono esercitate dai titolari di incarico di Elevata Qualificazione dei rispettivi Settori; inoltre la direzione del Settore Ambiente, Mobilità, Servizi cimiteriali e Patrimonio è stata conferita ad interim al dirigente del V Settore con decreto numero 59 del 6 ottobre; nei confronti della funzionaria già titolare di incarico di Elevata Qualificazione, già assegnata a struttura diversa dal Settore Urbanistica, la misura è stata confermata senza bisogno di aggiornamento, giusta nota del dirigente dell'avvocatura Prot 111064/2026; due dipendenti del II Settore sono stati assegnati ad altro servizio, con modifica delle mansioni, con Determinazione del responsabile EQ delegato del servizio sociale n. RG n. 1427 del 09 ottobre 2026 di rotazione straordinaria e successiva disposizione di servizio Prot. 113220/2026 e Determinazione n. RG n. 1428 del 09 ottobre 2026 di rotazione straordinaria e successiva disposizione di servizio Prot 113228/2026.

Per i dirigenti - spiegano ancora il sindaco Mastella e il vicesindaco De Pierro - la rotazione consiste nella revoca dell'incarico e nell'assegnazione ad altro incarico. Poiché nessun Settore è privo di rischio, nei Settori di destinazione le attività esposte al rischio sono state sottratte ai dirigenti interessati, come indica l'ANAC.

I provvedimenti sono in esecuzione e le misure hanno natura cautelare e non sanzionatoria. Circa i procedimenti disciplinari e la sospensione cautelare, va precisato che mai alcun atto ufficiale era stato acquisito al protocollo generale del Comune (nonostante le richieste) e quindi, allo stato, non è stato ancora possibile attivare i procedimenti disciplinari, né nei confronti dei dirigenti né nei confronti degli altri dipendenti del Comune a vario titolo coinvolti, non disponendo l'Amministrazione degli elementi minimi necessari alla formulazione di una contestazione di addebito specifica e circostanziata. La Procura solo di recente ha riscontrato, con nota prot. 121279 di data 28 ottobre 2026, inoltrando parte della documentazione e dunque si sta attivando il procedimento disciplinare.

Allo stato non ricorrono i presupposti della sospensione cautelare obbligatoria previsti dai contratti collettivi, che presuppongono misure restrittive della libertà personale, né quelli degli artt. 3 e 4 della legge n. 97/2001 ma tutte le posizioni saranno rivalutate a ogni sviluppo dei procedimenti penali.

Circa la verifica straordinaria degli atti amministrativi, considerata l'acquisizione formale della documentazione pervenuta dalla Procura solo in data 28 ottobre 2026, il Segretario Generale avvierà, nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa (art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000), una verifica straordinaria sugli atti adottati dal 1° gennaio 2022 nei confronti degli operatori economici, dei professionisti e degli enti menzionati negli atti dei procedimenti penali noti all'Ente.

Gli esiti saranno comunicati al Consiglio comunale.

Sono in corso anche le comunicazioni alle Autorità di Gestione dei programmi europei interessati. Ancora in relazione alla necessità di garantire la continuità amministrativa e tutela del personale, si evidenzia che la continuità dei servizi è assicurata dagli incarichi ad interim e dalle deleghe ai titolari di incarico di Elevata Qualificazione.

Le misure adottate saranno recepite nell'aggiornamento della Sottosezione anticorruzione del PIAO 2027-2029 e l'Amministrazione valuterà la richiesta all'ANAC di attivare la vigilanza collaborativa per gli affidamenti di particolare interesse e tutelerà le ragioni dell'Ente, che nel procedimento penale riveste la qualità di persona offesa. L'Amministrazione esprime piena fiducia nella generalità del personale, che continua a svolgere il proprio servizio con correttezza e professionalità".

