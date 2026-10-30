Gal Taburno. Annarita De Blasio presidente, rinnovato il consiglio: i nomi “I Gal si stanno evolvendo assumendo il ruolo strutturato di agenzie per lo sviluppo dei territori"

Cambio al vertice del GAL Taburno Consorzio. Annarita De Blasio è la nuova presidente del Gruppo di Azione Locale, nominata al termine dell’assemblea dei soci svoltasi mercoledì 28 ottobre 2026, presso la “Sala Nicchie” del Comune di Torrecuso.

L’assemblea ha provveduto anche al rinnovo del Consiglio di amministrazione che affiancherà la nuova Presidente, composto da Remo De Ieso, Libero Petreccaro e Pasquale Spitaletta, in rappresentanza del settore agricolo; Luca Mauriello, per il Terzo settore; Antonio Pietrovito e Vittorio Vallone, rispettivamente in rappresentanza del Comune di Sant’Agata de’ Goti e del Comune di Paupisi.

Il rinnovo degli organi si inserisce in una prospettiva di continuità con il lavoro già svolto, con l’obiettivo di consolidare le attività avviate e proseguire il percorso di crescita e valorizzazione del territorio.

“Assumo questo incarico con profondo senso di responsabilità con una visione molto chiara e in linea con i punti chiave della programmazione” dichiara la neopresidente Annarita De Blasio a margine dell’Assemblea generale dei soci, “I Gal si stanno evolvendo oltre il tradizionale programma Leader assumendo il ruolo strutturato di agenzie di sviluppo locale, strategiche, integrate e dinamiche per il territorio. Il percorso per diventare un’agenzia di sviluppo richiede un cambio di passo culturale, organizzativo operativo e la massima sinergia tra la componente pubblica e quella privata. Dobbiamo attivarci per intercettare nuove opportunità europee e trasformarle in progetti concreti per imprese, comunità e territori. Lavoreremo per dare al nostro territorio la cabina di regia che merita. Fare rete, costruire partenariati e valorizzare le risorse locali: da qui passa il futuro dello sviluppo rurale del nostro territorio”.

Con il rinnovo degli organi sociali, il GAL Taburno Consorzio si prepara dunque ad affrontare le nuove sfide della programmazione territoriale, puntando su innovazione, cooperazione e capacità di attrarre risorse per sostenere la crescita e la competitività delle aree rurali. Il GAL, inoltre, sarà chiamato a rafforzare il proprio ruolo di riferimento per lo sviluppo locale e a tradurre le opportunità della programmazione europea in interventi concreti per il territorio.