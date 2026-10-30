Si toglie la vita a 26 anni legando una sciarpa alla ringhiera delle scale Benevento. Il dramma

L'avrebbe fatta finita impiccandosi. Avrebbe fissato il capo di una sciarpa alla ringhiera delle scale e si sarebbe poi stretto l'altro al collo, lasciandosi andare. Il dramma si è consumato a Benevento, la vittima è un 26enne. Secondo una prima ricostruzione, tutto sarebbe accaduto durante la notte, qundo il giovane si sarebbe alzato, mentre in casa dormivano, ed avrebbe deciso di togliersi la vita.

Facile immaginare le scene di dolore quando è stato scoperto ciò che si era verificato. Inutili i soccorsi, niente da fare per il 26enne. I carabinieri hanno avviato le indagii per definire i termini della terribile vicenda, che si aggiunge purtroppo alle altre già registrate dall cronaca nella nostra provincia. Episodi che si lasciano alle spalle una lunghissima scia di dubbi in coloro che volevano bene alle vittime: inteerrogativi che quasi sempre, però, non inccrociano una risposta.