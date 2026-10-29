Uscita Benevento Ovest - Pietrelcina: scontro tra auto, paura e traffico in tilt Ancora un incidente stradale allo scinco della Statale 212 nei pressi della rotonda dei Pentri

Ancora un incidente stradale allo svincolo della statale 212, a poche centinaia di metri dalla rotonda dei Pentri. E' qui che una Fiat Pubto condotta da un 52enne che proveniva dalla tangenziale, si è scontrata con una Skoda Octavia station wagon guidata da un 76enne che percorreva la statale 212 in senso opposto.

violento lo scontro. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i sanitari del 118 e gli agenti della polizia municipale che hanno provveduto ad effettuare i rilievi. Per fortuna nessuna grave conseguenza per le persone coinvolti. Danni alle auto. Traffico rallentato per i veicoli al centro della carreggiata e per consentire le operazioni di soccorso.

L'incidente di stasera è l'ennesimo episodio che si registra in quel tratto di strada dove è presente da anni un New Jersey in cemento che va a rinforzare un guardarail in ferro evidentemente non sufficiente e che non è mai stato sostituito.