Tribunale, in arrivo alla Sezione penale due magistrati ordinari in tirocinio

Benevento. Si tratta della dottoressa Loredana Castello e del dottore Emanuele Perrotta

tribunale in arrivo alla sezione penale due magistrati ordinari in tirocinio
Benevento.  

Due magistrati ordinari in tirocinio in arrivo al Tribunale di Benevento. Si tratta della dottoressa Loredana Castello, di Caserta, e del dottore Emanuele Perrotta, di Avellino, che saranno entrambi assegnati alla Sezione penale, di cui da qualche giorno è coordinatrice, dopo la cessazione dalle funzioni del presidente Sergio Pezza, il giudice Simonetta Rotili.

Due new entry che si aggiungono a quelle registrate tra giugno e luglio con i giudici Ersilia Nardone, di Benevento, Ernesto Conte e Nazareno Boscaino, entrambi di Napoli. Nardone e Conte sono stati assegnati al Dibattimento penale, Boscaino al Settore civile, al pari del giudice Chiara Martello, napoletana, dal 2021 in servizio presso il Tribunale di Cuneo.

Ora, come detto, i due nuovi Mot in un Tribunale che ieri è balzato all'onore delle cronache con l'elezione, per la prima volta, del giudice Maria Ilaria Romano, nuovo componente del Consiglio superiore della magistratura.

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