Tribunale, in arrivo alla Sezione penale due magistrati ordinari in tirocinio Benevento. Si tratta della dottoressa Loredana Castello e del dottore Emanuele Perrotta

Due magistrati ordinari in tirocinio in arrivo al Tribunale di Benevento. Si tratta della dottoressa Loredana Castello, di Caserta, e del dottore Emanuele Perrotta, di Avellino, che saranno entrambi assegnati alla Sezione penale, di cui da qualche giorno è coordinatrice, dopo la cessazione dalle funzioni del presidente Sergio Pezza, il giudice Simonetta Rotili.

Due new entry che si aggiungono a quelle registrate tra giugno e luglio con i giudici Ersilia Nardone, di Benevento, Ernesto Conte e Nazareno Boscaino, entrambi di Napoli. Nardone e Conte sono stati assegnati al Dibattimento penale, Boscaino al Settore civile, al pari del giudice Chiara Martello, napoletana, dal 2021 in servizio presso il Tribunale di Cuneo.

Ora, come detto, i due nuovi Mot in un Tribunale che ieri è balzato all'onore delle cronache con l'elezione, per la prima volta, del giudice Maria Ilaria Romano, nuovo componente del Consiglio superiore della magistratura.