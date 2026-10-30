Varato il piano traffico per la Giornata Unità Nazionale e delle Forze Armate Divieti di sosta e transito nell'area a ridosso di piazza Castello a Benevento

Nella mattinata di mercoledì 4 novembre, a partire dalle ore 10:30, piazza Castello ospiterà la cerimonia delle celebrazioni per la Giornata Nazionale dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate che culminerà nella consueta deposizione della corona d'alloro ai piedi del Monumento dei Caduti.

Per l'occasione, con attuazione graduale e progressiva dalle ore 7:00 fino a cessate esigenze subordinate alla conclusione dell'evento (che dovrebbe terminare non oltre le ore 12:00), via del Sole e piazza IV Novembre, nella loro interezza, saranno interdette alla sosta e al traffico, unitamente al primo tratto di viale Atlantici compreso tra l'incrocio con via del Sole e l'incrocio con via XXIV Maggio.



Inoltre, il tratto di viale dei Rettori compreso tra l'incrocio con via Perasso e l'incrocio con via Pertini sarà percorribile solo in uscita da via Perasso, con conseguente obbligo di prosecuzione in direzione via Calandra per i veicoli che dall'Arco di Traiano arrivano presso l'incrocio viale dei Rettori - via Pertini.