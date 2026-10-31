L'OSM organizza l'evento "Le persone che fanno crescere l'impresa" L'evento, gratuito il 4 novembre rivolto a imprenditori, professionisti e partite Iva in genere

Tutto pronto per l'evento organizzato dall'Open Source Management (OSM) partner di Benevento che si svolgerà il il 4 novembre presso l'Hotel Lemi di Torrecuso dal titolo “Le persone che fanno crescere l'impresa”.

Un appuntamento dedicato alla gestione e valorizzazione delle risorse umane pensato per imprenditori e manager che vogliono migliorare la gestione dei collaboratori, creare un team più responsabile e produttivo e imparare a valorizzare realmente le persone all’interno dell’azienda.

Tra i relatori Raffaele Vigliotti, Marco Merlino e Antonio Putignano. Osm è la prima società europea di formazione imprenditoriale, che opera nel mondo della consulenza aziendale per piccole e medie imprese.

Da oltre 25 anni si occupa di aiutare gli imprenditori italiani a far crescere la propria azienda in maniera concreta e misurabile, fornendo loro un supporto nei processi di gestione, innovazione e riorganizzazione aziendale per presentarsi in modo maggiormente competitivo sul mercato, aggiungendo valore tangibile alla loro offerta. “La nostra missione – spiegano - è creare le condizioni favorevoli per fare crescere gli imprenditori e le imprese italiane”.

L'evento, gratuito, del 4 novembre è rivolto a imprenditori, professionisti e partite Iva in genere che hanno aziende con collaboratori o impresa familiare.