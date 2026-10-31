Vigili del Fuoco, in pensione il caporeparto esperto Alessandro De Cristofaro Oltre 34 anni di servizio. A capo dell'autorimessa e officina del comando provinciale di Benevento

Ci sono persone che nascono inclini a svolgere un determinato lavoro. È il caso di Alessandro De Cristofaro, caporeparto esperto del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco che oggi ha raggiunto la meritata pensione dopo ben 34 anni di onorato servizio.

Entrato nel Corpo nell'agosto del 1992, dopo la formazione presso le Scuole centrali antincendio di Roma Capannelle, il caporeparto De Cristofaro fu assegnato al comando di Torino. Successivamente nel mese di luglio del 1993 a Firenze per poi tornare in Campania presso i comandi Salerno, Avellino e nel 1998 a Benevento.

Nel 2015 il corso e la qualifica di caposquadra con l'assegnazione al comando di Avellino prima di rientrare a Benevento, dove nel 2020 ha ottenuto la promozione a caporeparto.

Alessandro De Cristofaro è stato e sarà sempre un vigile del fuoco eccellente, un soccorritore scrupoloso e attento, bravissimo con gli automezzi speciali in dotazione al Corpo. Sempre disponibile con tutti i colleghi e pacato nelle scelte di intervento.

Durante la sua carriera Alessandro De Cristofaro, in particolare dal 2010, ha fornito un enorme supporto al settore degli automezzi come capo dell'autorimessa e capo officina centrale.

Una professionalità che lo ha contraddistinto e per la quale è stato apprezzato da colleghi, funzionari e comandanti. Proprio i colleghi e il numero uno del comando provinciale, l'ingegnere Salvatore Angelo Capolongo, al caporeparto De Cristofaro augurano una vita sempre ricca di traguardi e soddisfazioni.