Operazione antidroga Triggio, condanne definitive: padre e figlio in carcere Benevento. Arrestata da carabinieri anche una donna cinese condannata per sfruttamento prostituzione

Hanno arrestato entrambi perchè le condanne sono diventate definitive. Padre e figlio di Benevento, destinatari di un ordine di carcerazione eseguito dai carabinieri della Compagnia. A Capodimonte sono finiti Michele Delli Carri, 63 anni, che deve scontare 6 anni e 21 giorni di reclusione per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti contestata nell'operazione, che aveva riguardato più persone, condotta contro un giro di cocaina, hashish, eroina e marijuana che sarebbero stati spacciati soprattutto nel quartiere Triggio.

E' la stessa accusa, oltre a quella di furto in abitazione, per Giuseppe Delli Carri, 39 anni: per lui 8 anni e 9 giorni di reclusione. I due sono difesi dall'avvocato Elena Cosina. Per un altro imputato nello stesso processo, assistito dall'avvocato Antonio Leone, che aveva presentato un'istanza alla Procura generale presso la Corte di appello, è stata invece sospesa l'esecuzione della pena.

A Pietrelcina, infine, i militari hanno rintracciato ed arrestato una 64enne di nazionalità cinese che deve scontare 4 anni, 4 mesi e 18 giorni per sfruttamento della prostituzione commesso a San Giovanni Valdarno nel marzo 2017. Anche per lei si sono aperte le porte del carcere.