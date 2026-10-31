Sicurezza. Barone al Prefetto: rafforzare la presenza dello Stato nel Sannio "Si valuti richiesta esercito, Cio Carabinieri e reparti prevenzione della Polizia"

"Rafforzare la presenza dello Stato sul territorio sannita, potenziare i controlli nelle ore notturne e garantire maggiore sicurezza ai cittadini". È questo l’appello lanciato da Luigi Barone, presidente di Eutalia, società in house del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che, “da sannita”, ha inviato una lettera al Prefetto di Benevento, Raffaela Moscarella, per richiamare l’attenzione sulla crescente preoccupazione legata ai recenti episodi criminali che interessano il capoluogo e numerosi comuni della provincia.

A destare particolare allarme è stato il recente assalto a due sportelli automatici a San Leucio del Sannio, presso l’ufficio postale e la locale Bcc, fatti esplodere quasi contemporaneamente nel corso della notte. Un episodio che, secondo Barone, si inserisce in un quadro più ampio di furti, rapine e assalti agli Atm, spesso messi a segno nelle ore notturne e con modalità che fanno ipotizzare un elevato livello di organizzazione.

“È necessario dare una risposta concreta al bisogno di sicurezza avvertito dai cittadini e dalle comunità sannite”, è il senso dell’appello contenuto nella lettera, nella quale Barone richiama anche la situazione di Benevento città, soprattutto nei fine settimana, quando le aree della movida sono talvolta teatro di risse, aggressioni e altri episodi di violenza. Barone non manca di esprimere, però, “pieno apprezzamento e sincera gratitudine per il lavoro encomiabile e straordinario svolto quotidianamente dalla Polizia di Stato, dall'Arma dei Carabinieri, dalla Guardia di Finanza e dalle altre componenti impegnate nella tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. La professionalità e lo spirito di servizio degli operatori non sono in discussione. Al contrario, proprio il loro costante impegno rende ancora più evidente la necessità di garantire ulteriori risorse e adeguati rinforzi”. Il presidente di Eutalia sottolinea come la vastità del territorio provinciale – 78 comuni distribuiti su oltre 2mila chilometri quadrati – la dispersione dei centri abitati, le aree rurali e la complessità della rete viaria “rendano particolarmente impegnativo garantire una copertura tempestiva e capillare attraverso le sole unità radiomobili e le volanti ordinariamente disponibili. A questo si aggiunge la posizione geografica del Sannio, al confine con le province di Caserta e Foggia, che richiede particolare attenzione alle principali direttrici di accesso e di uscita dal territorio”.

Quattro le proposte sottoposte all’attenzione del Prefetto, attraverso il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica: richiedere l’impiego del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato; valutare l’utilizzo delle Compagnie di Intervento Operativo (CIO) dell’Arma dei Carabinieri; intensificare i servizi coordinati e interforze, soprattutto di notte e nei comuni maggiormente esposti; rappresentare alle competenti autorità nazionali l’opportunità di un eventuale concorso dei militari dell’Operazione «Strade Sicure», nel rispetto della normativa vigente.

L’obiettivo è rafforzare il presidio delle aree più vulnerabili e degli snodi viari strategici, aumentando la capacità di prevenzione e deterrenza e consentendo alle Forze di polizia di concentrare maggiori risorse nelle attività di pattugliamento, pronto intervento e investigazione.

Barone precisa di aver già rappresentato queste criticità al sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno con delega alla Pubblica Sicurezza, on. Nicola Molteni, evidenziando la necessità di rafforzare la presenza dello Stato nella provincia di Benevento.

Infine, il presidente di Eutalia conclude: “Sono consapevole della complessità delle decisioni in materia di ordine e sicurezza pubblica e della necessità che ogni intervento sia definito sulla base delle valutazioni delle autorità competenti. La presente richiesta non intende alimentare allarmismi né muovere critiche nei confronti di quanti operano quotidianamente sul territorio, ma vuole rappresentare il bisogno concreto di sicurezza avvertito da molti cittadini e da numerose comunità sannite”.