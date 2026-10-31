Esplosioni e paura: doppio colpo a banca e poste a San Leucio del Sannio - FOTO Notte di paura in provincia di Benevento. Danni ingenti

Notte di paura a San Leucio del Sannio, in provincia di Benevento, per un doppio colpo messo a segno dai banditi ai danni dell'ufficio postale e di una banca in pieno centro del paese.

due. Le esplosioni che hanno squarciato in piena notte la tranquillità del centro Sannita. Nel mirino l'ufficio postale che si trova nell'edificio che ospita anche il Comune di San Leucio del Sannio e a 20 metri di distanza stessa sorte per il bancomat dell'Istituto di credito.

Le violente deflagrazioni hanno creato ingenti danni alle due strutture.

Scattato l'allarme sul posto si sono precipitati i carabinieri e i vigili del fuoco.

Ancora da quantificare il bottino racimolato in entrambi i casi.

Dopo l'esplosione, anche I residenti della zona sono scesi in strada impauriti per aver sentito i due botti.

Un colpo del tutto simile a quello messo a segno, sempre in provincia di Benevento, qualche settimana fa a Morcone.. Sul posto in mattinata, necessario anche l'intervento degli artificieri dei carabinieri arrivati da NAPOLI per verificare se ci fosse ancora la presenza di esplosivo.