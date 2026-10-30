Saranno ben 545 i cuori giallorossi allo Zini di Cremona La squadra di FLORO FLORES sarà seguita da un gran numero di tifosi

Saranno in gran numero i tifosi giallorossi alla sfida dello Zini a Cremona: ben 545. E' la partecipazione più numerosa per quel che riguarda l'attuale campionato dei giallorossi: è evidente che una grande mano ai tifosi provenienti da Benevento l'hanno dato i supporters del Nord, che hanno la possibilità per lo più di raggiungere una località moilto più vicina che è Cremona.

Questo il comunicato emesso dalla società lombarda:

"Al termine della prevendita dei biglietti di Cremonese-Benevento, sfida valida per l’ottava giornata di Serie BKT 2026-27 in programma sabato 31 ottobre alle ore 15, US Cremonese comunica che i tagliandi venduti sono 1.738 di cui 545 ospiti. Il totale provvisorio, comprensivo dei 6.640 abbonati grigiorossi, è di 8.378 spettatori.Sabato 31 ottobre i tagliandi disponibili saranno in vendita solo ed esclusivamente presso la biglietteria dello stadio Zini dalle ore 13 alle 15".